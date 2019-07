$!El padre de gemelos que murieron asfixiados es un trabajador social de origen dominicano

Allegados a la familia y vecinos del padre de los gemelos Phoenix y Luna, de 1 año de edad, a los que olvidó dentro de su carro mientras trabajaba, confirmaron ayer lunes a este reportero que Juan Rodríguez Valerio, es un veterano de la guerra de Irak con una discapacidad, de origen dominicano y descrito como caballeroso, amigable, amante de todos sus hijos, de buen trato con su esposa y como trabajador social en el Hospital de Veteranos de la avenida Kingsbridge en El Bronx, es uno de los empleados más amables.

Los testimonios en su favor, añaden que además, Rodríguez siempre ha sido muy servicial con todos a quienes conoce, y ha ayudado mucho a sus ex compañeros de guerras desde su trabajo con cientos de veteranos.

La discapacidad de Rodríguez, no ha sido especificada, pero los psicólogos especialistas en la materia, dicen que se trata del estrés post traumático acumulado en las mentes de los ex soldados, por sus sangrientas experiencias en las guerras.

Se trata de que los veteranos se enfocan más en las escenas, enfrentamientos y decisiones que tuvieron que tomar en segundos para sobrevivir o caer abatidos, añaden los psicólogos.

Entre los síntomas inmediatos podría estar una extraña enfermedad con rasgos del Mal Alzheimer, que es capaz de hasta bloquear sus cerebros.

Quizás por eso, Rodríguez, le dijo a la jueza en la Corte Criminal de El Bronx, que sufrió un “apagón mental” y la mente se le quedó “en blanco”, es decir, el veterano no pudo recordar nada durante más de ocho horas, hasta que no volvió del trabajo el carro, que abordó, arrancó y solo cuando se desplazaba a su casa en el pueblo de New City, condado Rockland en Nueva York, a diez minutos de donde se había estacionado, fue notó la presencia de los gemelos que ya estaban muertos, quemados en sus piernitas y con abundante espuma en sus boquitas.

Pero a pesar de la tragedia provocada por su olvido, Rodríguez sigue cosechando elogios, cariñó y empatía de conocidos y quienes lo han visto por primera vez en los medios y las redes sociales.

Su esposa Marissa, incluso, dijo que se mantendrá al lado de él para ayudarlo y apoyarlo, añadiendo que lo ama profundamente.

Rodríguez, quien es padre de otros tres hijos de una primera relación, llevó a uno de ellos a la escuela, pero olvidó a los gemelos.

Después de gritar “¡maté a mis bebés, los maté, los dejé solos en el carro!” y desplomarse el sábado en la corte criminal de El Bronx, donde fue instruido de cargos por homicidio negligente y poner en peligro el bienestar de sus hijos, Rodríguez, de 39 años de edad fue puesto en alerta de posible suicidio por la jueza Patsy Goldborne, y fue liberado con una fianza de $100.000 dólares.

Hasta ahora, Rodríguez, no ha querido con los reporteros que han tratado de cuestionarlo sobre la tragedia, aunque su abogado, en una emotiva exposición en el tribunal habló por él, informando el sentir del veterano por el error.