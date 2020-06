$!El plástico de un solo uso recobra fuerza a raíz del coronavirus

Máscaras para cubrir el rostro o cubículos de plástico para restaurantes. El plástico de un solo uso, al que el mundo había declarado la guerra, recobra fuerza a raíz del coronavirus, para desgracia de los ecologistas.

Sin embargo, estas máscaras, guantes y otros embalajes, que son una lacra para los océanos, representan solo una pequeña parte de la industria del plástico, en crecimiento constante.

El boom del plástico

En el nuevo mundo, las mascarillas, viseras y guantes son los nuevos accesorios a la moda. Los peluqueros utilizan blusas desechables, la ONU recomienda a las compañías aéreas cubrir sus platos de comida con láminas de plástico transparente y en las residencias de ancianos se utilizan pantallas protectoras del mismo material durante las visitas.

California levantó la prohibición de utilizar bolsas de un solo uso durante dos meses y en Arabia Saudita algunos supermercados imponen a sus clientes el uso de guantes desechables.

Los industriales aprovecharon la oportunidad. En Estados Unidos, la Plastics Industry Association pidió el 20 de marzo que su actividad se considerara “esencial” en tiempos de confinamiento. “El plástico de un solo uso es una cuestión de vida o muerte” en los hospitales, escribió Tony Radoszewski, presidente de ese grupo de presión, que alabó también el rol de las bolsas de un solo uso “para proteger a los empleados del supermercado y a los consumidores”.

No es una protección absoluta

Sin embargo, el plástico no es una protección absoluta. Para la OMS, lavarse las manos es más efectivo que usar guantes.

Según un estudio publicado en la revista americana NEJM, el coronavirus sobrevive hasta dos o tres días en el plástico, 24 horas en el cartón.

“Para fines médicos, no hay nada mejor que el uso único. Pero quieren que creamos que es una respuesta para el consumo diario. Es un grupo de presión. Lo reutilizable no plantea un problema de salud”, insiste Raphaël Guastavi, de la Agencia Francesa de Gestión de la Energía (Ademe), que ve con buenos ojos que “los representantes europeos no quieren ceder” a la presión.

Kenia tampoco. El país africano prohibió desde junio todos los plásticos de un solo uso, incluyendo las botellas de agua, en las zonas protegidas.

Desechos

Desde la pandemia del covid se ven mascarillas y guantes en las aceras y en las playas, desde Hong Kong a Gaza.

WWF llama a la vigilancia. En 2019, ya había estimado que 600,000 toneladas de plástico estaban siendo vertidas en el Mediterráneo, 40% de las cuales en el verano.

“Parecía ganada la batalla cultural contra el plástico de un solo uso. Hoy se ha abierto una brecha y tendremos que responder a ella”, dice Pierre Cannet de WWF Francia.

“No es fácil reciclar una mascarilla. El enfoque general de los gobiernos es ponerlas con los residuos domésticos para su incineración, lo que nos parece la mejor” opción, dice Arnaud Brunet, de la Oficina de Reciclaje Internacional (BIR), que reúne a profesionales de 70 países.

“Veremos cuál es la práctica a largo tiempo, tal vez podamos imaginar una recolección particular, o en las farmacias, pero aún no hemos llegado a eso”.

Tiempos difíciles para el plástico reciclado

Y por si no fuera suficiente, este período es menos favorable para el plástico reciclado.

La UE tiene como objetivo que en 2025 las botellas de plástico sean fabricadas en un 25% con materiales reciclados y 30% en 2030.

“El covid no pone en duda la estrategia de avanzar hacia una economía circular y más reciclable”, dice Eric Quenet de la federación PlasticsEurope.

Pero la caída de los precios del petróleo, a lo que se suma una reducción de la demanda, podría pesar en el reciclaje. Mientras que el precio del plástico virgen ha bajado significativamente.

Una gota de agua para la industria

Anualmente se producen unos 350 millones de toneladas de plásticos en todo el mundo, principalmente en Asia (50%), América del Norte (19%) y Europa (16%), con un crecimiento moderado pero constante de la producción.

La demanda del mercado de la protección (máscaras, blusas, pantallas) aumenta, pero sigue siendo bajo en comparación con el plástico que se utiliza en los sectores automotriz y de la construcción.

“Para hacer varios cientos de miles de máscaras sólo se necesitan unas pocas toneladas” de plástico, dice Eric Quenet.

Globalmente, por primera vez desde 2008, el sector prevé que el año 2020 será peor que el 2019 debido al confinamiento.