$!El primer paciente de Nueva Jersey diagnosticado con coronavirus habla desde su cama del hospital

Cai habló sobre su enfermedad desde su cama de hospital el domingo, y le dijo al medio de comunicación que cree que contrajo el virus mientras asistía a una conferencia médica en el hotel Times Square. Un no fumador sin condiciones de salud subyacentes, dijo que el coronavirus se propagó rápidamente a ambos pulmones.

En su video entrevista de cuarentena, instó a las personas a tomar precauciones contra el coronavirus.

"Mucha gente dice”: Está bien. No use una máscara. No lo creo, dijo, y agregó que puede haber simplemente "cogido un estornudo de alguien y haber contraído el virus".

Sin embargo, Messonnier enfatizó que la enfermedad será leve para la mayoría de las personas, con síntomas como tos, estornudos y fiebre.

Si bien los niños parecen estar a salvo en gran medida de desarrollar coronavirus, Messonnier dijo que los adultos mayores tienen el mayor riesgo de desarrollar una infección respiratoria grave que puede conducir a la muerte.