$!El rey emérito español Juan Carlos está en Emiratos

MADRID (AP) — La Casa Real de España informó el lunes que el rey emérito Juan Carlos I se encuentra en Emiratos Árabes Unidos. El anuncio resuelve un misterio sobre su paradero que comenzó desde que el exmonarca anunció hace dos semanas que abandonaría el país en medio de un creciente escándalo financiero.

Funcionarios del gobierno español y la Casa Real se habían mostrado herméticos sobre la ubicación de Juan Carlos desde el 3 de agosto, cuando publicó una carta a su hijo, el rey Felipe VI, para comunicarle que se mudaba fuera del país “ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”.

El exmonarca, de 82 años, es objeto de investigaciones oficiales en España y Suiza sobre posibles irregularidades financieras.

El periódico conservador español ABC publicó una fotografía de Juan Carlos descendiendo de un avión en un aeropuerto en Abu Dabi. Pero sin confirmación oficial, la prensa española ha dicho que está en lugares tan distintos como República Dominicana, Portugal, Suiza o Nueva Zelanda.

Para poner fin a la especulación, un vocero de la Casa Real dijo el lunes que Juan Carlos pidió comunicar que había viajado a los Emiratos Árabes Unidos el 3 de agosto.

“Es donde permanece en la actualidad”, dijo a The Associated Press un vocero de la Casa Real que pidió no ser citado por nombre en los informes de los medios.

El vocero se negó a indicar si los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete emiratos en la península arábiga, sería la residencia permanente de Juan Carlos.

Las autoridades emiratíes no han respondido a las reiteradas preguntas sobre la estancia de Juan Carlos en el país.

El exmonarca facilitó la transición de España a un gobierno democrático en la década de 1970, cuando el heredero de la dinastía Borbón reemplazó al general Francisco Franco como jefe de estado. Reinó durante casi cuatro décadas mientras España se modernizaba y se anexaba a la Unión Europea.

Pero las críticas fueron en aumento cuando su vida ostentosa y escándalos de corrupción en los que estaban envueltos miembros de la familia real contrastaban con el sufrimiento de los españoles durante la crisis financiera mundial.

En 2014, Juan Carlos abdicó en favor de su hijo Felipe, quien ha tomado medidas para proteger a la monarquía de los escándalos.

Felipe VI no se ha pronunciado públicamente sobre la salida de su padre a principios de mes. Él y la reina Letizia tenían previsto visitar el lunes Ibiza. La pareja real y sus dos hijas actualmente vacacionan en una isla cercana.

El presidente español Pedro Sánchez, cuyo Partido Socialista a favor de la monarquía forma parte de un gobierno de coalición con Unidas Podemos, a favor de la república y de extrema derecha, ha elogiado la decisión de la Casa Real de distanciarse del exmonarca.

El rey de España tiene un rol mayoritariamente ceremonial. El poder ejecutivo recae sobre el gobierno electo parlamentario.

A pesar de reubicarse fuera del país, Juan Carlos ha jurado a través de su abogado cooperar con los fiscales en España. Su investigación, que está en las primeras fases, indaga si el exmonarca recibió millones de dólares en sobornos de Arabia Saudí durante la construcción de un tren de alta velocidad allí por un consorcio español.

Otra pesquisa judicial de Suiza investiga si el fallecido rey Abdulá de Arabia Saudí entregó millones de euros al exmonarca español, quien supuestamente los transfirió a un conocido.

Hatton reportó desde Lisboa, Portugal.