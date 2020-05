$!Elaboran cama que puede funcionar como ataúd en Colombia

Las familias en la ciudad costera de Guayaquil esperaron con sus seres queridos muertos en sus hogares durante días el mes pasado cuando surgieron los casos de COVID-19. Muchos no pudieron encontrar o no pudieron pagar un ataúd de madera, utilizando en su lugar cartones donados.

"Las familias pobres no tienen forma de pagar un ataúd", dijo Gómez. Gómez dijo que planea donar 10 de sus nuevas camas al departamento de Amazonas de Colombia, donde los recursos son escasos. Hasta el momento no hay indicios de si las camas se utilizarán y no se han realizado pedidos.

La compañía con sede en Bogotá generalmente está trabajando en anuncios, pero se ha paralizado en su mayor parte durante el último mes, ya que Colombia sigue bloqueada. La nación sudamericana ha reportado casi 9,500 casos confirmados del virus.