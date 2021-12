Emiratos mantiene en un limbo a los hijos de madres solteras

Noraida Gmama, de 40 años, se sienta con su hija de tres años, Aliha, que no tiene certificado de nacimiento, en el pequeño apartamento que comparten con media docena de personas en Sharjah, Emiratos Áabes Unidos, el lunes 6 de diciembre de 2021. Como no estaba casada, dio a luz en secreto en casa y ahora no consigue obtener documentos para su hija, que no puede viajar, asistir a la escuela o acudir a un hospital público sin certificado de nacimiento.