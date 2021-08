Encausan a 4 de la MS-13 en Las Vegas por diversos delitos

LAS VEGAS (AP) — Cuatro miembros de la violenta pandilla MS-13 fueron encausados en Las Vegas bajo cargos de confabulación para extorsionar derivados de 10 homicidios y secuestros que la policía y el FBI identificaron en 2018, dijeron el miércoles fiscales federales.

El fiscal federal Christopher Chiou emitió un comunicado en el que se afirma que la presentación de diversos cargos contra Luis Reynaldo Reyes Castillo, David Arturo Pérez Manchame, Joel Vargas Escobar y Alexander de Jesús Figueroa Torres “socava en forma importante” la capacidad de la pandilla, con sede en El Salvador, de cometer actos de violencia en Las Vegas.

El fiscal federal adjunto Kenneth Polite señaló que la violencia mencionada en el caso es “de verdad impactante”.

El comunicado indica que los crímenes ocurrieron de marzo de 2017 a marzo de 2018, atribuye a los acusados un tiroteo sin muertos en febrero de 2018, y señala que cinco víctimas asesinadas también fueron secuestradas.

La acusación formal, presentada el miércoles, actualizó un caso previo de homicidio y extorsión presentado contra los cuatro sujetos en abril de 2019, dijo Trisha Young, portavoz de la fiscalía federal en Las Vegas.

Los nombres de 10 víctimas en la acusación formal de 55 páginas coinciden con una lista facilitada por la policía de Las Vegas en marzo de 2018, cuando Joe Lombardo, sheriff del condado Clark, dijo en una conferencia de prensa que 10 casos de homicidio fueron resueltos con los arrestos de cuatro adultos y un adolescente. Los nombres de los detenidos no fueron hechos públicos en aquel entonces.

Secuestro y homicidio para apoyar la extorsión figuran entre los 38 cargos en la acusación formal en la que se menciona una confabulación vinculada con Los Ángeles y la localidad de Mendota, en el centro de California.

En el encausamiento se afirma que esta agrupación delictiva estuvo implicada en robos de joyería, efectivo, armas de fuego y otros objetos de valor en numerosas casas; robo de identidad y fraude; transporte de armas de fuego a través de fronteras estatales; y distribución ilegal de marihuana y metanfetaminas.

Reyes Castillo, de 27 años, y Pérez Manchame, de 22, comparecerán ante la corte el martes. A Vargas Escobar, de 25 años, y Figueroa Torres, de 25, se les busca en calidad de fugitivos, señaló Young.

Los abogados defensores de Reyes Castillo y Pérez Menchame no respondieron de momento a mensajes de The Associated Press para que hicieran declaraciones sobre los casos. Los registros judiciales no indicaban si Vargas Escobar y Figueroa Torres ya tenían abogados.

En diversas partes de Estados Unidos, las autoridades federales han presentado varios cargos de extorsión contra miembros de la MS-13 en los últimos años, incluida la sentencia impuesta el mes pasado al último de 23 miembros de una pandilla o “camarilla” con sede en Columbus, Ohio.

Las autoridades en Tennessee anunciaron en fecha reciente que nueve miembros de la MS-13 enfrentan cargos en un caso que implica homicidios, secuestros, agresiones, robos y distribución de drogas dentro y en los alrededores de Nashville. Un miembro de la MS-13 en Maryland fue sentenciado el 20 de julio a 30 años en una prisión federal por estar implicado en la mutilación, homicidio y quema de un chico de 16 años.

Las autoridades también han enjuiciado a miembros de la MS-13 debido a una serie de homicidios en Long Island, Nueva York.

En el caso de Las Vegas se identificó a los cuatro acusados como miembros de la camarilla Parkview, y se afirma que en las investigaciones participaron el FBI y la policía de Las Vegas.