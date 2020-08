Enric Mas: 'Con un 'top ten' me conformaría'

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- Enric Mas (Movistar), una de las bazas españolas en el Tour que comienza este sábado en Niza, aseguró que se siente motivado ante la carrera, en la que se conformaría 'con un top ten'.

'Llego muy motivado a este Tour, tenemos un grupo de trabajo que lo hace fácil todo y además es un equipo de casa, puedes expresarte en tu idioma. Es diferente respecto al Quick Step. Estoy preparado para el Tour. Con un top ten me conformaría, pero estaría mejor estar entre los 5 primero.

El ciclista de Artá, Baleares, de 25 años, acude a su segunda cita con el Tour motivado y considera 'muchos han empezado muy fuerte la temporada, mejor que nosotros, pero llegaremos bien a la tercer semana, que será la decisiva. En la primera trataremos de estar con los favoritos'.

Respecto al aprendizaje del año pasado en la escuadra belga, Enric Mas comentó que entonces compitió 'con más tensión por las diversas aspiraciones de Alaphilippe, que fue líder, Viviani....y la forma de correr fue diferente'.

'Ahora corremos para hacer la general. El año pasado había tensión por ganar, y en el momento de la verdad falle en el Macizo Central y Alpes. He trabajado para que no me vuelva a pasar'.EFE