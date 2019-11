$!Entrevista AP: Evo Morales espera que ONU medie en Bolivia

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El líder boliviano Evo Morales pidió el jueves a la ONU que participe, potencialmente junto con el papa Francisco, como mediador para resolver la crisis política por la que actualmente atraviesa su país.

En entrevista con The Associated Press en Ciudad de México, Morales dijo que en los hechos él es aún el presidente porque la Asamblea Legislativa de Bolivia no ha aceptado ni rechazado su renuncia, la cual presentó luego de semanas de protestas en su contra tras las elecciones presidenciales y horas después de que el jefe del ejército le sugiriera dejar el cargo.

“La asamblea tiene que rechazar o aprobar la renuncia. Hasta ahora no aprobaron ni rechazaron”, dijo. “Si no aprobaron ni rechazaron puedo decir que sigo (siendo) presidente”

Dos días después de llegar a México como asilado político, dijo que ha recibido información desde Bolivia de que miembros de la tropa de las fuerzas armadas planean “rebelarse” contra sus superiores por haberse pronunciado en su contra.

Morales, quien gobernó Bolivia por casi 14 años, llamó a sus seguidores que se manifiestan en la nación andina a que actúen con calma y que dialoguen.