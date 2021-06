Entrevista AP: Jimmy Smits descubre que puede cantar, y más

NEW YORK (AP) — No había estado en un musical desde sus años de escuela secundaria, pero cuando Jimmy Smits vio la oportunidad de interpretar a Kevin Rosario en la adaptación cinematográfica de “In the Heights” (“En el barrio”), se alegró de hacer algo que tenía pendiente.

“Por supuesto que es algo que siempre querrás hacer si lo habías hecho antes. Quiero decir, no leo música ni nada de eso, pero me imagino que, con la ayuda adecuada, puedo cantar afinadamente”, dijo Smits en una entrevista reciente con The Associated Press.

El astro de “NYPD Blue” y “The West Wing”, quien es de ascendencia puertorriqueña, estaba aún más feliz de ser parte de una gran producción latina. Había visto el espectáculo de Lin-Manuel Miranda off-Broadway, donde comenzó su camino a los Premios Tony de 2008, y se volvió un “gran admirador” de su trabajo.

“In the Heights”, dirigida por Jon M. Chu (“Crazy Rich Asians”), trata sobre los sueños y las luchas de la comunidad latina en el vecindario neoyorquino de Washington Heights. El personaje de Smits, Kevin Rosario, es el padre viudo de Nina (interpretada por la cantante Leslie Grace), cuya matrícula universitaria en Stanford parece casi imposible de pagar con su modesto negocio de taxis. Estrenada el fin de semana en los cines de Estados Unidos, donde recaudó 11,4 millones de dólares en la taquilla, está disponible también en el servicio de streaming HBO Max hasta el 11 de julio.

“Es tan actual. Y tienes este hermoso collage de gente”, dijo Smits en referencia a una variedad de personajes que incluyen a Usnavi (Anthony Ramos), Benny (Corey Hawkins), Vanessa (Melissa Barrera) y la Abuela Claudia (Olga Merediz), entre otros. “Es la experiencia de los inmigrantes que han sido parte del tejido de este país desde el principio. Y es positiva. Así que creo que necesitamos eso ahora mismo después de la pandemia”.

Smits también habló sobre recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante la pandemia, su dinámica con Leslie Grace y otros en el set, un cambio importante para su personaje de la producción original y si juega a la lotería.

Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: Acabas de recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Eso debe haber sido emocionante.

SMITS: Sí, por supuesto que es un honor increíble. Estoy contento de que haya funcionado de la forma en que lo hizo en términos de ser virtual, porque creo que me habría mortificado tener que llamar a la gente y decir: “¿Pueden venir, por favor?” Así que funcionó. Fue muy discreto y todo se hizo, ya sabes, puede verse realmente cómo se hizo, cómo se eligió, su historia. Para mí fue perfecto.

AP: En el musical original, tu personaje tiene esposa. En la película, eres un padre viudo criando solo de Nina. ¿Qué te pareció este cambio?

SMITS: Creo que funcionó en términos de la relación entre padre e hija porque había mucho más en juego al estar él solo. Era aún más importante que a su hija le fuera bien.

AP: Leslie Grace te describió como una figura paterna en el set — “el papá de los pollitos”, en sus palabras. ¿Te sentiste así también?

SMITS: ¿Sabes?, el trabajo que ellos hicieron me dejó maravillado. Es decir, si se sintieron así, me siento honrado, pero todos trabajamos duro y creo que todos entendieron la importancia de lo que estábamos haciendo. Todos dieron lo mejor de sí. Creo que el tiempo que pasamos juntos antes del rodaje, para toda la coreografía y los ensayos musicales, todos se fusionaron de una manera muy importante y lo veo en la pantalla, lo veo en las pequeñas escenas íntimas que Leslie tuvo con Corey Hawkins y que Anthony y Melissa tuvieron juntos. Por supuesto en los grandes números musicales también, pero los pequeños momentos realmente resuenan de una manera hermosa con la que creo que todo el público podrá conectarse.

AP: ¿Qué tal trabajar con Leslie? Hemos seguido su carrera como cantante latina y este es un gran debut como actriz para ella.

SMITS: Absolutamente. Tiene una voz de oro, pero trabajó tan duro. Entregó su alma completamente no sólo en las escenas que hicimos juntos, sino en las escenas entre ella y Corey, entre ella y la Abuela Claudia. Realmente estuvo a la altura. Sólo espero cosas hermosas de ella. Hizo un trabajo maravilloso.

AP: Cuando te vemos en la película por primera vez, estás comprando 20 dólares en billetes de lotería. ¿Juegas alguna vez?

SMITS: ¡De hecho sí! (risas)

AP: ¿Has ganado algo?

SMITS: Nunca. Ni siquiera — No (risas).

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.