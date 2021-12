$!Entrevista AP: Karzai 'invitó' a Talibán para frenar el caos

KABUL (AP) — El Talibán no tomó la capital afgana, sino que fue invitado, según el hombre que hizo la invitación.

En una entrevista con The Associated Press, el expresidente afgano Hamid Karzai ofreció algunos de los primeros detalles sobre la salida secreta y repentina del presidente Ashraf Ghani, y cómo invitó al Talibán a la ciudad “para proteger a la población, de modo que el país, la ciudad, no se hundiera en el caos y los elementos indeseados que probablemente habrían saqueado el país, saqueado los comercios”.

Cuando Ghani se marchó, sus responsables de seguridad se fueron con él. El ministro de Defensa, Bismillah Khan, incluso preguntó a Karzai si quería abandonar Kabul cuando Karzai contactó con él para preguntar qué quedaba del gobierno. Resultó que nada. Ni siquiera el jefe de policía de Kabul se había quedado.

Karzai, que presidió el país durante 13 años tras la expulsión inicial del Talibán después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, se negó a marcharse.

En una extensa entrevista en su complejo rodeado de árboles en el centro de la ciudad, donde vive con su esposa y sus hijos pequeños, Karzai afirmó que la fuga de Ghani frustró un intento de última hora que impulsaron él; el negociador jefe del gobierno, Abdullah Abdullah, y los líderes talibanes en Doha, y que habría incluido la entrada del Talibán en la ciudad dentro de un acuerdo negociado.

La cuenta atrás para un posible acuerdo comenzó el 14 de agosto, el día antes de que el Talibán tomara el control del país.

Karzai y Abdullah se reunieron con Ghani y acordaron que viajarían a Doha al día siguiente, con otras 15 personas, para negociar un acuerdo para compartir el poder. El Talibán ya estaba a las afueras de Kabul, pero Karzai dijo que los líderes en Qatar habían prometido que las fuerzas insurgentes permanecerían fueran de la capital hasta que se cerrase el acuerdo.

El 15 de agosto por la mañana, Karzai dijo que estaba esperando a recibir la lista de miembros de delegación. La capital estaba tensa, en vilo. Había rumores de una toma militar talibán. Karzai llamó a Doha. Le dijeron que el Talibán no entraría en la ciudad.

A mediodía, el Taliban llamó para decir que “el gobierno debe mantenerse en sus puestos y no debe moverse, no tienen intención de entrar en la ciudad”, dijo Karzai. “Yo y otras personas hablamos con varios representantes y recibimos garantías de que sí, ese era el caso, los estadounidenses y las fuerzas del gobierno se mantenían firmes y que Kabul no caería”.

Pero en torno a las 14:45 quedó claro que Ghani había huido de la ciudad. Karzai llamó al ministro de Defensa, al ministro del Interior, buscó al jefe de policía de Kabul. Todos se habían ido. “No había ningún mando presente en absoluto en la capital, ni jefe de policía, ni comandante de las tropas, ninguna unidad. Todos se habían marchado”.

El número dos del equipo de protección de Ghani llamó a Karzai para que fuera al palacio y asumiera la presidencia. Él declinó, señalando que no tenía derechos legales sobre el puesto. En lugar de eso, el expresidente decidió hacer un mensaje público televisado, con sus hijos a su lado “para que el pueblo afgano sepa que estamos todos aquí”.

Karzai insistió en que si Ghani hubiera permanecido en Kabul, se habría alcanzado un acuerdo para una transición pacifica.

“Absolutamente. Absolutamente. Para eso nos estábamos preparados, confiábamos junto con el presidente del consejo de paz en viajar a Doha esa tarde, o a la mañana siguiente, y finalizar el acuerdo', dijo. “Y creo que los líderes talibanes también nos esperaban en Doha con el mismo (...) objetivo, el mismo propósito”.

Karzai se reúne ahora de forma habitual con los líderes talibanes y dice que el mundo debe tratar con ellos. Algo igualmente importante, señaló, es que los afganos deben unirse. La guerra ha dominado Afganistán durante más de 40 años, y en los últimos 20 años “los afganos han sufrido en todos los bandos”, dijo. “Los afganos han perdido vidas en todos los bandos (...) El Ejército afgano ha sufrido. La policía afgana ha sufrido, los soldados afganos han sufrido”.

“Eso sólo puede terminar cuando los afganos se unan, encuentren su propia salida”, añadió.

Kathy Gannon, directora de noticias de Associated Press para Afganistán y Pakistán, cubre la región desde hace más de 30 años.