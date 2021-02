$!Equipo de Biden promociona plan económico entre votantes

WASHINGTON (AP) — Mientras el presidente Joe Biden presiona al Congreso para que apruebe su plan de ayuda económica contra el impacto del coronavirus, su equipo se centra cada vez más en vender el plan directamente a los votantes.

La nueva administración ha realizado más de 60 entrevistas con programas de radio y televisión nacionales. La última semana ha habido anuncios en las noticias y reuniones informativas de la televisión local con más de 50 grupos, incluidos General Motors, Meals on Wheels America y Planned Parenthood. Uno de los principales objetivos es evitar darle un tinte político al tema y convencer al público que cada centavo del paquete es indispensable.

“Al público no le interesa los detalles, lo que quiere son resultados”, dijo Cedric Richmond, director de participación pública de la Casa Blanca. “La gente en estos días no está preocupada por las terminologías. Están buscando quién está haciendo qué para ayudar”.

El presidente dijo el miércoles a los demócratas de la Cámara de Representantes que la propuesta de dar 1.400 dólares en pagos directos a individuos es una promesa fundamental hecha a los votantes. Esto representa una apuesta estratégica de la Casa Blanca a que los votantes pondrán a un lado sus creencias partidistas para evaluar el plan y apoyar su alcance masivo.

“No voy a comenzar mi administración rompiendo una promesa al pueblo estadounidense”, dijo Biden sobre dicho subsidio.

El enorme paquete viene después de que 4.000 billones de dólares en ayuda amortiguaran el golpe financiero de la pandemia, pero hicieron poco para detener la enfermedad.

Biden llegó a la presidencia en parte a base de la esperanza sobre su capacidad para combatir la pandemia y guiar la economía. Casi tres cuartas partes de la sociedad tienen al menos algo de confianza en su capacidad para enfrentar al coronavirus y dos tercios tienen algo de confianza en su liderazgo económico, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.