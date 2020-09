Eric García: 'No voy a opinar sobre si Messi sería bueno para el City'

Madrid, 1 sep (EFE).- Eric García, central catalán del Manchester City inglés, evitó hablar sobre el futuro de Leo Messi, que ha comunicado su intención de no seguir en el Barcelona, aunque admitió que 'muchos clubes le querrían', entre ellos el suyo, que podría ser el destino final del argentino.

España arranca esta semana la fase de grupos de la Liga de la Naciones. El jueves se mide en Stuttgart a Alemania y el domingo a Ucrania en Valdebebas.

El joven central, con contrato hasta 2021 en el Manchester City, reiteró su intención de no renovar su vinculación con el club inglés más allá de ese año.

'Es verdad que comuniqué que no iba a renovar el contrato el año que viene, pero ahora estoy pensando en volver cuando acabe la selección y estoy centrado en esta temporada', dijo García, que no quiso hablar de la posibilidad de compartir equipo con Messi el curso que viene.

'En Manchester City no hemos empezado la pretemporada, así que no se ha hablado nada de que Messi pueda ir. Intuyo que muchos clubes querrían tenerle, pero me voy a evadir de si sería bueno para el equipo. No voy a opinar de ello ni me puedo meter en ese tema', confesó el defensa catalán en conferencia de prensa.

Eric García aseguró que 'trata de evadirse de todo con el objetivo de jugar el máximo posible con la selección'.

'Quiero demostrar que pueden contar conmigo porque lo de fuera del campo no se puede controlar. Aquí en la selección están Diego Llorente y Pau torres y tenemos esa pelea los tres por jugar al lado de Sergio Ramos', concluyó. EFE

