España: arrestan a 2 personas por muertes en el Atlántico

BARCELONA, España (AP) — La policía española arrestó a dos personas por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 20 migrantes que intentaban llegar a las islas Canarias a través del Atlántico.

La fuerza pública informó en un comunicado que detuvo al presunto traficante y el presunto capitán de una nave a la que llegaron los servicios de rescate el 30 de junio y había pasado 13 días a la deriva.

Los socorristas hallaron 29 personas a bordo. La policía cree que entre 52 y 60 personas abordaron la nave en Dakhla, una población costera en el territorio de Sahara Occidental. Uno de los muertos fue una niña de cinco años que falleció en el helicóptero que la transportaba a un hospital en las islas españolas.

Investigaciones policiales determinaron que el traficante y el capitán estaban entre los rescatados. Se los arrestó bajo cargos de homicidio y complicidad con la inmigración no autorizada.

Las dificultades para rastrear las pequeñas embarcaciones dan lugar a cifras divergentes. La ruta marítima del África occidental a las islas Canarias es un puerto de entrada cada vez más utilizado por los migrantes que huyen de la pobreza y la violencia con la esperanza de llegar a Europa.

Según el ministerio del Interior español, más de 6.900 migrantes han llegado al archipiélago este año, comparado con 7.200 en el mismo período de 2020.

Las muertes están aumentando.

La Organización Internacional para la Migración de la ONU dice que al menos 250 migrantes han muerto este año en el intento de llegar a las islas. En 2020 el Proyecto Migrantes Desaparecidos registró un pico de 749 muertes en la ruta, aunque recibió informes de naufragios que no pudo verificar.

Caminando Fronteras, una ONG que monitorea la migración de África a España, dijo que sus observadores han confirmado que más de 2.000 personas han muerto o desaparecido en la travesía a las Canarias, de las cuales 1.922 han perecido. El mismo grupo registró 1.852 en todo 2020.

La fundadora del grupo, Helena Maleno, dijo que son las cifras más altas que han registrado desde que Caminando Fronteras inició su trabajo en 2007.