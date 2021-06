$!España busca evitar humillación ante Eslovaquia

SEVILLA, España (AP) — España recuperará a su jugador más experimentado, Sergio Busquets, para su partido del miércoles con Eslovaquia, y que debe ganar para evitar una humillante eliminación frente a su público en la primera fase del Campeonato Europeo.

Con sus 32 años, Busquets es el único sobreviviente del equipo que se coronó campeón mundial en el 2010. Su regreso tras perderse los dos primeros partidos por haber dado positivo en una prueba de coronavirus no podía ser más oportuno.

España empató sus dos primeros encuentros y solo una victoria aseguraría su clasificación en el Grupo E, donde Suecia tiene cuatro unidades, Eslovaquia tres, los españoles dos y Polonia una.

Un empate le bastaría España si Polonia no le gana a Suecia. También clasifica a Eslovaquia, sin importar el resultado del otro encuentro.

Busquets se reincorporó a la selección el viernes pasado pero no fue tenido en cuenta para el choque del sábado contra Polonia, que terminó 1-1. Previamente la 'Roja' había igualado 0-0 con Suecia.

“Es una situación de impotencia”, dijo Busquets sobre su ausencia. 'Lo pasas mucho peor que cuando estando jugando”.

Rodri Hernández reemplazó a Busquets en los dos primeros duelos. No desentonó, pero tampoco aportó demasiado.

“Busquets es muy importante dentro y fuera del campo para la selección”, comentó el defensor español César Azpilicueta. “Es un capitán increíble, que ayuda mucho a todo el equipo. Tiene un gran dominio del campo, tanto en fase ofensiva como defensiva. Es un jugador clave y estamos muy contentos de que esté de vuelta”.

El técnico Luis Enrique no confirmó si Busquets saldría de entrada. Solo dijo que está listo para regresar.

“Creo que el regreso del capitán (Busquets) les tranquilizará”, dijo el técnico de Eslovaquia Stefan Tarkovic.

Ausente Busquets, su compañero en el Barcelona Jordi Alba asumió la capitanía. Muchos, no obstante, extrañan a Sergio Ramos, a quien Luis Enrique no convocó porque venía de varias lesiones y no estaba en plena forma física. Hay quienes dicen que, sin Ramos, España carece de un verdadero líder.

Busquets defendió a la nueva camada de jugadores de España.

“Que somos jóvenes, seguro. Pero hay muchos jugadores con experiencia también', dijo. No hay que comparar y sacar lo mejor de cada generación”.

En la previa del duelo en el estadio de La Cartuja, Luis Enrique tuvo que salir al paso de preguntas sobre su futuro y las críticas por el rendimiento del equipo.

“Vivo de lo que puedo controlar y de lo que puedo hacer, que es mejorar a mi equipo y aportarle muchas más cosas”, dijo Luis Enrique sobre si seguiría a al mando en caso de una eliminación prematura. “Tengo contrato hasta después del Mundial y no tengo ninguna intención de no cumplirlo”.

Eslovaquia dio la sorpresa en la primera ronda el derrotar 2-1 a Polonia aprovechando que su rival jugó buena parte del complemento con diez hombres. Después cayó 1-0 ante Suecia y ahora está a un punto de los octavos.