$!Español García lidera The Players Championship en Florida

PONTE VEDRA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Sergio García ha jugado bastante en el campo TPC en Sawgrass, sabe que las complicaciones están a la orden del día en cualquier lugar y la primera ronda del jueves no fue la excepción en The Players Championship (El Campeonato de Jugadores). Pero no únicamente para él.

Un sólido inicio fructificó en una jornada brillante para el español, que terminó con dos birdies y un eagle seguidos a fin de acumular tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, que lo puso en ventaja de tres golpes sobre los jugadores del contingente inicial.

García que ganó la competición premier del Circuito de la PGA en 2008, consiguió birdie desde 4,5 metros (15 pies) en el séptimo hoyo de par-4, embocó con su hierro 3 desde 4,5 metros (15 pies) en el octavo de par 3 y consiguió eagle desde 5,5 metros (18 pies) con el bastón de madera 5 en el último hoyo.

Con sus 65 golpes, el ibérico empató su mejor actuación en el Stadium Course.

García fue uno de sólo cinco jugadores del contingente matutino que lograron menos de 70 golpes en lo que parecían condiciones ideales debido a una brisa leve y un campo en condiciones inmaculadas. Las complicaciones se presentaron en los hoyos que requerían señalización con bandera porque se necesita mayor precisión de lo habitual, y los peligros en Sawgrass convierten a este campo en el más entretenido que ninguno.

“Por alguna razón como que se acomoda a mi vista”, dijo García, que acumula dos segundos lugares y una victoria en este campo. “Veo lo que quiero hacer en cada hoyo y luego sólo es cuestión de hacerlo”.

Y lo hizo mejor que nadie, sumando otro eagle antes en su primera ronda con un acercamiento a 10 metros (10 pies) en el 17mo hoyo de par-3.

El canadiense Corey Conners, protagonista la semana pasada en Bay Hill, y el británico Matt Fitzpatrick terminaron con 68 golpes, mientras el finalista de Bay Haill, el británico Lee Westwood, y el estadounidense Tom Hoge con un golpe más.