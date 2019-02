$!Estados Unidos solo dialogará con Maduro sobre el cómo y cuándo de su salida

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó este martes que la única conversación que su país está dispuesto a tener con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es sobre el cómo y cuándo de su salida del poder.

El alto funcionario, quien ofreció una teleconferencia desde Colombia en la que Diario Libre participó, dijo que Venezuela seguirá rodeado de ayuda humanitaria, “que la seguirán incrementando y que también seguirán aumentando los puntos de acopio y las sanciones de parte de Estados Unidos a todos los cercanos al régimen de Maduro y sus familiares”.

“Seguimos dispuestos al diálogo con cualquier funcionario del gobierno que quiera hablar sobre el cuándo y el cómo de su salida (de Maduro) y los detalles de su salida y al fin y al cabo es la única conversación que vamos a tener con esos individuos, porque ya han demostrado que cuando han tenido la oportunidad de un diálogo, últimamente en Santo Domingo, se burlaron de la región, se burlaron del mundo, esas burlas ya terminaron, por lo cual las únicas conversaciones que estamos dispuestos a tener es sobre su partida y cualquier conversación es sobre ese tema”, dijo el alto funcionario.

Sobre una posible agresión al presidente Juan Guaidó, a su regreso a Venezuela, el alto funcionario consideró que cualquier daño a Guaidó y a su gente traería graves consecuencias para Venezuela por parte de Estados Unidos y sus países aliados en la región con los que han hablado del tema. “Esa sería la peor decisión y a lo mejor una de las últimas decisiones que tomaría Nicolás Maduro”, dijo.

Al ser preguntado sobre la posible intervención militar a Venezuela o una respuesta armada a una agresión por parte de Venezuela a Colombia, su socio más importante en la región, dijo que sería irresponsable de parte de Estados Unidos si descartara el uso de la fuerzas militares, pero que en el caso de que se use, es finalmente una decisión expresa y única del presidente Donald Trump.

“Lo que sí vamos a ver es un impacto, son medidas que van a tener un impacto muy significativo sobre las redes financieras del grupo que se mantiene allegado a Nicolás Maduro y sus allegados y las vías por las cuales mueven sus dineros ellos y sus familiares por todo el mundo, eso definitivamente viene”.

Dijo que a la jerarquía militar venezolana que esté bajo sanciones de Estados Unidos, se les reitera que si trabajan para restaurar la democracia y la vuelta pacífica y son actores positivos, EEUU está dispuesto a levantarles esas sanciones.

“Para nosotros esta no es una batalla, no es una cuestión de venganza, es una cuestión de permitir que este pueblo tenga la ayuda que necesita, que pueda vivir libremente, que pueda ser un país próspero, porque Venezuela no tiene razón de estar en la situación de miseria en que está”, afirmó el alto funcionario.

Sobre el conflicto del fin de semana con la ayuda humanitaria en la frontera con Colombia, dijo que Maduro contrató grupos paramilitares para atacar a los civiles y causar violencia.

Finalmente dijo que si él fuera Maduro no estuviera durmiendo tranquilo en Caracas, sobre todo por la gran cantidad de personas cercanas a su entorno que están saliendo de Venezuela hacia otros países, lo que cree debería estar estudiando también Maduro.