$!Estilista dominicana asesinada por esposo no lo denunció porque no quería volver a verlo preso

La estilista dominicana asesinada el pasado miércoles en el salón tu S´tilo en Queens, no denunció a su ex pareja presuntamente porque “no quería volver a verlo preso”.

Carmen Iris Rodríguez Santiago murió tras recibir varias puñaladas de su ex esposo William Rivas. Según relata Carmen Rodríguez, madre de la víctima, su hija no quería volver a ver a su ex marido preso tras este cumplir una condena de cinco años por violencia doméstica.

“Estoy muy triste con esto, triste y muy apenada, como madre tengo el corazón destrozado”, dijo la señora Rodríguez.

Los familiares de la víctima informaron que esta emigró a Estado Unidos detrás de su esposo hace aproximadamente cinco años.

“Ese hombre acabó con nuestras vidas”, dijo Ana Camacho, hermana de Iris.

“Ella era la alegría de nosotros”.

Rivas estuvo preso en una cárcel de Pensilvania por violencia doméstica tras apuñalar a una mujer y dejarla en estado de gravedad.

José Jáquez, hermano de Rivas, declaró que su familia está comprometida a ayudar a los hijos de la pareja ya que los niños no tienen nada que ver con lo que pasó y se debe evitar que el trauma propiciado por la tragedia los marque para siempre.

“Les vamos a dar el apoyo necesario, porque ellos son nuestra familia y ellos no tienen culpa”, añadió Jáquez.

Los restos de Rodríguez serán sepultados hoy martes en el cementerio de la ciudad de Linden en Nueva Jersey.