$!Estudiante saudí mata a 3 personas en base naval en Florida

PENSACOLA, Florida, EE.UU. (AP) — Un estudiante de aviación originario de Arabia Saudí disparó el viernes con un arma de fuego en un aula de la Base Aérea Naval de Pensacola, matando a tres personas, en un atentado que el gobierno saudí condenó de inmediato y que hizo que las autoridades estadounidenses investigaran un posible vínculo con el terrorismo.

El cruento ataque, que terminó cuando un agente mató al agresor, fue el segundo ocurrido esta semana en una base naval estadounidense.

Doce personas resultaron heridas, entre ellas dos agentes de la policía que fueron los primeros en llegar al sitio tras ser alertados, dijo el jefe de Policía del condado de Escambia, David Morgan. Uno de los agentes fue herido de bala en un brazo y otro en una rodilla, y se espera que ambos se recuperen, añadió.

El atacante era un miembro de las fuerzas armadas saudíes que se adiestraba en aviación en la base, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa. Helen Ferre, portavoz de DeSantis, dijo que el gobernador se enteró de la identidad del agresor mediante sesiones informativas con el FBI y funcionarios militares.

Un funcionario que conversó con The Associated Press a condición de mantener el anonimato identificó al agresor como Mohammed Saeed Alshamrani. El funcionario no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre el asunto.

Antes, dos funcionarios habían identificado al estudiante como un teniente segundo de la Fuerza Aérea Saudí, y señalaron que las autoridades investigan si el ataque está relacionado con terrorismo. Ambos hicieron declaraciones a condición del anonimato para revelar información que todavía no era conocida al público.

El presidente Donald Trump declinó decir si el ataque estaba relacionado con terrorismo. Trump tuiteó sus condolencias a las familias de las víctimas y subrayó que había recibido una llamada telefónica del rey saudí Salman.

Según Trump, el rey le dijo que “el pueblo saudí está muy molesto por las salvajes acciones del agresor, y que esta persona en ninguna forma representa el sentir del pueblo saudí que ama al pueblo estadounidense”.

El gobierno saudí ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias, y señaló que “apoyará totalmente” las investigaciones de las autoridades estadounidenses.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que el perpetrador de este horrible ataque no representa en absoluto al pueblo saudí”, dijo el gobierno en un comunicado. “El pueblo saudí tiene en la más alta estima al pueblo estadounidense”.

El viceministro de Defensa, Khalid bin Salman, subrayó en Twitter que él y muchos militares saudíes se han adiestrado en bases militares estadounidenses e ido a combatir “al terrorismo y otras amenazas” junto con las fuerzas estadounidenses. “El trágico acontecimiento de hoy es enérgicamente condenado por todos en Arabia Saudí”, apuntó.

DeSantis consideró necesario responsabilizar a Arabia Saudí del ataque.

“Creo que quedan a deber aquí, en virtud de que se trató de uno de sus individuos”, dijo.

Un experto en seguridad nacional de la Fundación Heritage advirtió que no se debe establecer un vínculo inmediato con el terrorismo.

“Si existe alguna conexión con el terrorismo, bueno, entonces, es así”, afirmó Charles Stimson. “Pero no hay que suponer que porque era un nacional saudí en su fuerza aérea y asesinó a nuestra gente, es un terrorista”.

Stimson consideró posible que el agresor fuera “una persona malvada y disgustada que estaba molesta porque no iba a conseguir su placa de piloto, o no conseguiría las calificaciones que quería, o tenía un reclamo contra alguien, o hay una amiga implicada que lo hubiera despreciado”.

___

Los periodistas de The Associated Press Lolita Baldor, Ben Fox y Mike Balsamo en Washington; Jon Gambrell en Dubái: Tamara Lush en Tampa, Florida, y Freida Frisaro, en Miami, contribuyeron a este despacho.