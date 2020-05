$!Etihad hace 1er vuelo comercial conocido entre EAU e Israel

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un avión de carga de Etihad Airways sin logotipo transportó el martes asistencia para los palestinos a fin de que puedan combatir la pandemia de coronavirus, desde la capital de Emiratos Árabes Unidos a Israel, en el primer vuelo comercial directo conocido entre ambas naciones.

Al igual que la mayoría de las naciones árabes, Emiratos Árabes Unidos no tiene vínculos diplomáticos con Israel porque este país ocupa territorios que los palestinos desean para un futuro Estado.

Sin embargo, el vuelo constituyó un momento de cooperación entre Israel y EAU después de años de rumores de conversaciones no oficiales entre los dos países sobre la enemistad mutua con Irán y otros asuntos.

Etihad, la aerolínea estatal con sede en Abu Dabi, confirmó haber enviado el martes un vuelo al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

“Etihad Airways efectuó un vuelo con carga humanitaria de Abu Dabi a Tel Aviv... para entregar suministros médicos a los palestinos”, dijo la aerolínea a The Associated Press. “El vuelo no tuvo pasajeros a bordo”.

En el pasado, aviones privados y diplomáticos a menudo tenían que viajar a un tercer país antes de dirigirse a Israel.

Funcionarios de los Emiratos no respondieron a múltiples solicitudes para que hicieran declaraciones sobre el asunto.

La agencia de noticias estatal de EAU, WAM, dijo después en un comunicado que la aeronave entregó 14 toneladas de equipo de protección, artículos médicos y respiradores “para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias adversas en los territorios palestinos ocupados”. La agencia no reconoció el vuelo ni su relevancia.

El vuelo de carga aterrizó el martes en la noche en el aeropuerto Ben Gurion, donde personal en tierra retiró tarimas con materiales que tenían banderas palestinas y emiratíes. La carga se destinará a las acciones de la ONU para combatir la pandemia.

Ni la Franja de Gaza ni Cisjordania tienen aeropuertos propios, por lo que la mayoría de la carga dirigida al territorio palestino debe pasar primero por Israel.

___

Ben Zion informó desde Jerusalén. Los periodistas de The Associated Press, Josef Federman y Joseph Krauss, en Jerusalén, contribuyeron a este despacho.