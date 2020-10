Everton empata 2-2 con Liverpool en la Premier inglesa

Virgil Van Dijk ha ejercido su liderazgo en el corazón de la defensa del Liverpool durante el ascenso del club a la cima del fútbol inglés y europeo en los años recientes.

Ahora, los monarcas vigentes de la Liga Premier podrían verse en la necesidad de arreglárselas por un tiempo sin su guerrero holandés.

El sábado, al comienzo de lo que resultó un decepcionante Derby de Merseyside para el Liverpool, Van Dijk fue lastimado por una entrada imprudente de Jordan Pickford. El arquero del Everton impactó la pierna derecha del zaguero, cuando estaba extendida.

Van Dijk dio muestras evidentes de dolor y permaneció tendido en el césped. Fue entonces cuando el entrenador Jürgen Klopp supo que algo andaba muy mal.

“Virgil jugó no sé cuántos partidos consecutivos. Juega soportando el dolor, pero no pudo seguir y eso no es bueno”, recalcó el técnico alemán después del empate 2-2 en Goodison Park.

El zaguero, designado jugador del año en el fútbol inglés en 2018-19, había disputado cada minuto de los 74 partidos anteriores de Liverpool en la liga, desde septiembre de 2018. Esta vez no pudo más y se marchó renqueando.

No surgió información oficial sobre la duración de la ausencia de Van Dijk. Pero algunos reportes indicaron que abandonó el hospital con muletas por la noche.

La cadena beIN Sports aseguró tener información de que el jugador se había lastimado el ligamento cruzado anterior.

Con el empate, Liverpool extendió su racha invicta de 10 años ante su rival de la misma ciudad. Sin embargo, Klopp se mostró frustrado antes de emprender el corto trayecto de Goodison a su casa.

Pickford se salvó de castigo alguno por la falta —al parecer el VAR no captó el incidente, ocurrido luego de que se sancionó un fuera de juego. Klopp estaba molesto por ello y también por la invalidación de lo que pudo ser el tanto de la victoria, de Jordan Henderson, en el segundo minuto de descuento.

El videoarbitraje sí intervino esta vez, para determinar que Sadio Mané estaba apenas ligeramente adelantado.

Mané había dado a Liverpool la ventaja a los tres minutos, sólo para que Michael Keane igualara con un salto descomunal y un cabezazo tras un saque de esquina. Mohamed Salah devolvió la delantera a los Reds, con su sexto tanto de la temporada, pero Dominic Calvert-Lewin empató de nuevo al rematar un centro desde la izquierda, con lo que llegó a 10 dianas en siete partidos dentro de las distintas competiciones.

Everton perdió puntos por primera vez en la temporada, en su quinto duelo, Sin embargo, siguió en la punta, tres unidades encima de Liverpool.

EL RETORNO POLÉMICO DEL KUN

Sergio Agüero no anotó en su regreso a la alineación del Manchester City, de la que se había ausentado durante casi cuatro meses. Sin embargo, protagonizó un incidente polémico en la victoria por 1-0 sobre el Arsenal.

A los 42 minutos, el argentino protestó una decisión de la jueza de línea Sian Massey-Ellis. Cuando la abanderada se alejó sobre la línea de banda, el jugador argentino le rodeó el cuello con un brazo, un acto que podría haber contravenido los parámteros de prevención del coronavirus.

Agüero no fue sancionado.

“Sergio es la persona más agradable que yo he conocido en mi vida”, dijo el técnico del City, Pep Guardiola. “Buscad problemas en otras situaciones, no en ésta”.

Raheem Sterling anotó el tanto de la victoria del City a los 23 minutos de un encuentro apretado en el Etihad Stadium. Los locales lidiaron con la lesión de Kevin de Bruyne y están a la mitad de la tabla con tres puntos menos que Liverpool pero con un partido pendiente.

OTROS RESULTADOS

Finalmente Harry Maguire tuvo algo que celebrar después de unos meses aciagos para el capitán del Manchester United. Hubo también redención para Bruno Fernandes, en la goleada de 4-1 que los Red Devils endilgaron al local Newcastle.

Maguire anotó el tanto del empate mediante un cabezazo, días después de que fue expulsado en un partido de la selección inglesa. Su labor defensiva había sido algo errática con el United esta temporada. Y antes, había sido arrestado en la isla griega de Mykonos.

Fernández erró un penal cuando el marcador estaba 1-1, pero se reivindicó con un tiro brillante al ángulo a los 86.

En tanto, la vulnerabilidad defensiva del Chelsea quedó evidenciada en un empate 3-3 ante el Southampton, que igualó en el segundo minuto de descuento por medio de Jannik Vestergaard, tras reponerse de de un 2-0 en Londres.