Evo Morales amplía ventaja en conteo rápido en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia reanudó el lunes la transmisión del conteo rápido de los comicios presidenciales y el mandatario Evo Morales mostraba una ventaja de casi 10 puntos frente a su rival, el expresidente Carlos Mesa.

Aunque el domingo por la noche todo apuntaba a un balotaje, ahora sería posible que Morales gane en primera vuelta.

Según conteos preliminares y con más del 95% de las actas verificadas, los números daban 46,41% de votos a Morales y 37.06% a Mesa, de la alianza de centro Comunidad Ciudadana (CC).

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe obtener el 50% más un voto o ganar con al menos 40% de los sufragios, pero con una diferencia de 10 puntos porcentuales frente al segundo lugar.

En tanto, las protestas se multiplicaban en el país frente a los centros de cómputo ante lo que calificaban de fraude. En La Paz, la policía utilizó gas lacrimógeno ante amagues de enfrentamiento entre seguidores de Mesa y de Morales frente al centro de cómputo del TSE. Los manifestantes se arrojaron petardos y piedras.

En Santa Cruz, feudo opositor, Mesa convocó a ciudadanos y organizaciones civiles “para llevar adelante una batalla en defensa del voto”.

“Vamos a convocar a cabildos y paros; no nos pueden arrebatar la democracia”, afirmó Mesa rodeado de sus partidarios.

En Cochabamba, en el centro del país, decenas de personas salieron en marchas al grito “¡El fraude no pasará!”. Un grupo anunció que hará huelga de hambre.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó a los opositores de crear un clima de tensión. “Deben hacerse cargo de la violencia que están generando”, dijo.

La interrupción del conteo cerca de las 8 de la noche del domingo despertó sospechas. Primero, observadores de la Organización de los Estados Americanos alertaron sobre la interrupción de la transmisión de los resultados preliminares y pidieron que el “proceso de publicación de los datos del cómputo se desarrolle de manera fluida”.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, dijo que la interrupción de conteos rápidos fue para evitar “confusiones” con los cómputos oficiales finales.

En La Paz y en Potosí ciudadanos denunciaron haber encontrado supuestas cajas con papeletas de voto en domicilios particulares. En esta ciudad los denunciantes quemaron los sufragios. El vocal electoral Juan Pablo Torres dijo que se había tratado de un acto vandálico y dijo que las actas electorales debieron ser trasladas a los centros de cómputo.

“Es un escenario complicado para el gobierno; no lo van a dejar gobernar a Morales. Varias regiones han anticipado que llamarán a una desobediencia. La gente cree que hay fraude y eso nos pone en un escenario de confrontación”, dijo a The Associated Press el analista y profesor universitario Jorge Dulón.

El mandatario tuvo la reelección más cerrada de su carrera de casi 14 años en el gobierno. En la última década garantizó estabilidad económica y política con una tasa de crecimiento promedio anual superior al 4% del PIB, pero escándalos de corrupción y su afán de reelegirse pasando por alto un referendo que le negó esa posibilidad, mermaron su credibilidad y popularidad.

--------

La periodista de la AP Paola Flores colaboró con la presente nota.