$!Evo Morales dice que no renunciará ante presión de oposición

LA PAZ (AP) — El presidente boliviano Evo Morales aseguró el viernes que no renunciará luego de que un líder opositor lo presionó para que reciba una carta en la que se exige su dimisión tras 17 días de protestas que ha dejado tres muertos.

“No voy a renunciar... Convoco a todos los movimientos sociales a defender nuestro proceso de cambio”, dijo el gobernante en un acto público.

“No nos vamos a mover hasta que nos reciba el propio presidente... La carta es el sentimiento de todos”, exigió Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz en conferencia de prensa.

Mientras tanto La Paz volvía a ser foco de protestas.

En medio de una marcha que pedía la renuncia de Morales, un grupo se diferenciaba con globos blancos, banderas, cánticos y bailes reclamando al gobierno y a la oposición pacificar al país y dar garantías al sector del turismo, que ha tenido millonarias pérdidas.

“Nosotros pedimos paz, no tenemos una posición a favor o en contra, pedimos que ambos sectores nos oigan, son 17 días que nos dejan aproximadamente una pérdida de cinco millones de dólares por día”, dijo Sergio Rengel, dirigente del sector a The Associated Press.

Bolivia tiene varios destinos turísticos como el Lago Titicaca, al oeste de La Paz, el Salar de Uyuni, en la región sureña de Potosí y en el oriente a Santa Cruz y Beni, entre otros.

Las protestas más fuertes tienen lugar en Santa Cruz, un bastión opositor, en Potosí y en La Paz. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han dejado tres muertos y más de 300 heridos.

La ONU condenó los hechos violentos y llamó al diálogo. Sin embargo, Morales -que lleva 14 años en el poder- aún no ha convocado a ningún sector opositor.

El conflicto comenzó después de las elecciones del 20 de octubre de las que Morales se declaró ganador en medio de denuncias de presunto fraude. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral Morales obtuvo una diferencia de 10,5% puntos sobre su rival, el expresidente Carlos Mesa, quien denunció un presunto fraude en el conteo de votos para favorecer al gobernante y que no vaya a una segunda vuelta.

En tanto, el gobierno convocó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a auditar el conteo y se prevé que entre el lunes y el martes entregue su informe.

Mesa pidió el viernes la renuncia de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y que Morales llame al diálogo, pero sin que se levanten las movilizaciones.