Exbasquetbolista puertorriqueño Carlos Arroyo promociona tema junto a Farruko

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 4 sep (EFE).- El exbaloncestista puertorriqueño Carlos Arroyo promociona, junto al destacado cantante urbano Farruko, 'Aruba', un nuevo sencillo que podría incluir en lo que sería la primera producción discográfica del exdeportista.

'Aruba', según explicó Arroyo en entrevista este viernes con Efe, es el segundo sencillo que lanza en los pasados meses, después de 'Baila Reggaetón' de marzo pasado y en el que colaboró el dúo boricua Zion y Lennox.

'Voy sencillo a sencillo y obviamente dando pasos cortos. Mi objetivo es que la gente escuche mi voz, escuche lo que estoy haciendo y pueda apreciarlo. Básicamente, es abriendo mi marca en la música', sostuvo Arroyo, de 41 años.

EL NACIMIENTO DE 'ARUBA'... QUE NI SE LLAMABA ASÍ

Según contó Arroyo a Efe, el proceso creativo de 'Aruba' lo realizó junto al también artista urbano puertorriqueño Justin Quiles, en Miami, donde ambos residen.

Un día, estando ambos en el estudio de grabación, llegó Farruko, por lo que Arroyo aprovechó la ocasión para mostrarle un par de temas, incluyendo 'Aruba', el cual no era su favorita para que este escuchara, pero esa fue la que el artista urbano escogió.

Incluso, Arroyo admitió que dicha canción se llamaba de otra manera, pero no recordó su título.

'A Farruko le gustó la canción. Dijo que se iba a meter en la cabina para escribir su parte y grabar y en quince minutos la hice. Eso me impactó mucho', sostuvo.

'Me puse bien contento por la figura que representa el nombre de Farruko en la música. Y que le guste algo que yo hice, pues dice que lo estoy haciendo bien', agregó.

De igual manera, Arroyo dijo que el haberse convertido en una de las principales figuras y estrellas del baloncesto internacional le ha ayudado a que artistas urbanos se interesen en trabajan con él.

SU CARRERA COMO BASQUETBOLISTA LE HA BRINDADO OPORTUNIDADES

'El baloncesto me está abriendo las puertas para estas relaciones. Pero ningún artista se va a montar en un tema que no está bien hecho y eso me da mucha satisfacción. El respaldo ha sido muy bueno', afirmó.

Así, con 'Aruba' y 'Baila Reggaetón', el excapitán de la selección adulta de baloncesto de Puerto Rico ara su camino para convertirse en un artista profesional y lanzar su primera producción.

Arroyo, sin embargo, había arrancado su carrera como intérprete urbano en el año 2009, cuando lanzó junto a 'Yomo' su primera canción, 'Se va conmigo'.

Y para la versión 'remix' (remezcla) de este tema, colaboró la veterana reguetonera Ivy Queen.

Bajo su propio sello disquero, Arroyo Hit Music, Arroyo produjo además los temas 'Oculto Secreto' y 'Bailemos en la Luna'.

Para aquel tiempo, Arroyo estaba en el apogeo de su carrera deportiva, específicamente jugando en Israel.

Debido a que en la Liga de Israel solo se juega una vez en la semana, esto le brindaba tiempo a Arroyo de ponerse creativo en la música.

Por ello, consiguió un estudio de grabación y comenzó su proceso musical.

'Me despejaba de los juegos y las prácticas', rememoró.

Pero, tras jugar en Israel, este consiguió un contrato para jugar con los Heat de Miami, en la NBA, donde previamente había jugado con los Toronto Raptors, Denver Nuggets, Utah Jazz, Detroit Pistons y Orlando Magic.

En la NBA, a diferencia de Israel, se juegan más seguido, lo que le limitó el tiempo a Arroyo de proseguir su carrera musical.

SU RETIRO LE HA BRINDADO TIEMPO CREATIVO

Pero, ya que es un deportista retirado, aprovechó su tiempo de ocio y retomar su carrera.

En esta misma línea, admitió que los seguidores del género urbano y de su carrera deportiva tienen ciertas expectativas de si le irá bien en el ambiente musical.

'La gente me conoce por lo que fui y por lo que represento y eso no lo puedo borrar. Tengo la ansiedad de que todo me salga bien. No quiero mirar atrás a mi vida y por miedo arrepentirme. Quiero hacerlo todo como debe ser, hacer una producción nueva y que los mismos artistas invitados, estén contentos en un alto nivel', dijo.

'Quiero gozarme esto. Y también aceptar y entender lo que estoy haciendo ahora como artista, pues estoy acostumbrado a otras cosas. La estoy pasando bien y aprovechando cada oportunidad que se presenta. Y voy de la mano con gente que confío y confía en mí', apuntó. EFE