$!Exembajador haitiano asegura armas y municiones de “pandillas’ en Haití provienen de territorio norteamericano

En exembajador de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, dijo estar de acuerdo con un plan de asistencia para Haití, tal como lo propusieron los presidentes de República Dominicana, Costa Rica y Panamá, siempre que sea liderado por autoridades haitianas, para evitar que se repliquen experiencias con organismos que son los responsables de la falta de gobernabilidad en su país. Al mismo tiempo pidió a las autoridades norteamericanas su participación más activa para controlar la salida de armas y municiones desde Estados Unidos hacia territorio haitiano.

Edwin Paraison consideró que la situación que se vive en Haití se debe a un robustecimiento de las gangas con la tolerancia de la comunidad internacional y de autoridades locales, “porque las gangas reciben sus armas y municiones desde territorio norteamericano”.

“Por tal razón ese llamado de los tres presidentes es muy oportuno, porque de la misma manera que los estados Unidos acostumbran pedirnos nuestra colaboración particularmente en el tema de la lucha contra el narcotráfico, en esta ocasión son tres presidentes y el pueblo haitiano entero que le pide a los Estados Unidos su implicación más activa para controlar la salida de las armas y municiones desde su territorio, que alimentan las pandillas y mantienen ese estado de violencia en Haití”.

La semana pasada los presidentes de Panamá, Costa Rica y República Dominicana, mediante una declaración conjunta, solicitaron una “participación más efectiva” de EE.UU. en la concreción de soluciones a la crisis de Haití, que contemple pacificar el país e impulsar planes de infraestructura y reforestación que creen empleos para desalentar la emigración de sus ciudadanos.

Declaró que Haití necesita asistencia económica, financiera, técnica, logística y en personal militar, en el caso de la tecnología ayudaría a identificar los jefes de pandillas, que están apareciendo sin ocultarse en las redes sociales, por lo que la asistencia geo tecnológicas de los Estados Unidos podrían ayudar a identificar a los jefes de las gangas.

Dijo que está de acuerdo con el diseño de un plan conjunto para la aplicación de esas asistencias, pero que debe estar siempre liderada por las autoridades haitianas, para no repetir experiencias tan dolorosas con organismos que no han dado los resultados que se buscaba y que son la causa de la situación que se vive hoy en Haití con un problema grave de liderazgo y de gobernabilidad, con un primer ministro que no es resultado de un consenso.