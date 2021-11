Exfiscal denuncia criminalización de fiscales en Guatemala

CIUDAD GUATEMALA (AP) — Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Guatemala y quién está exiliado en Estados Unidos, denunció el domingo que la fiscalía guatemalteca está criminalizando, intimidando y acosando a fiscales y trabajadores de la FECI para que a cambio de no ser perseguidos testifiquen contra su persona por delitos que no se cometieron.

En un comunicado, Sandoval dijo que el Ministerio Público (MP) está siendo utilizado como instrumento para 'estigmatizar y desprestigiar a quienes hemos investigado la corrupción en el país”.

Comunicacion Social del Ministerio Público respondió ante consultas sobre las denuncias de Sandoval que rechaza “categóricamente” lo expresado por el exfiscal. “El Ministerio Público actúa siempre de conformidad con la ley y en cumplimiento a su mandato legal y constitucional”, aseguró.

Sandoval fue premiado nacional e internacionalmente por su lucha anticorrupción que incluyó investigaciones a tres expresidentes y que llevaron, incluso, a la renuncia al cargo del entonces mandatario, el general Otto Pérez Molina, y su gabinete por corrupción.

El exfiscal abandonó Guatemala en julio luego de haber sido destituido por la fiscal general Consuelo Porras, tras haber recibido información e intentar iniciar pesquisas sobre posibles actos de corrupción que involucrarían al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei.

Sandoval denunció entonces que tras recibir la información, Porras hizo un inventario de los casos que conocía la FECI para determinar si se investigaba al presidente. Giammattei ha dicho que Porras es su amiga.

En septiembre, el gobierno estadounidense nombró a Porras en una lista de funcionarios que obstruyen las investigaciones contra la corrupción y de actores antidemocráticos en la región.

“El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, incluido el despido de su fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, y el traslado y el despido de fiscales que investigan la corrupción”, dijo entonces el secretario de estado Antony Blinken en un comunicado.

La sanción contra Porras incluyó el retiro de la visa de entrada a ese país. En una entrevista con un medio local, la fiscal dijo que había enviado dos cartas a Blinken explicando la situación pero que no recibió respuesta.

En el comunicado, Sandoval explicó que en las últimas semanas la Fiscalía de Asuntos Internos del MP citó a varios operadores de justicia para que declaren “sobre supuestas actividades ilícitas” cometidas por personal que labora y ejerció funciones en la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano de Naciones Unidas que durante 12 años trabajó con la fiscalía para desmantelar estructuras criminales.

Tras la destitución de Sandoval, Porras reactivó y aceleró investigaciones por el caso Odebrech relacionado a contratos de construcción de un proyecto vial con la empresa brasileña que no se ejecutaron. En este caso el exfiscal logró convenios de colaboración, aprobados por un juez, en que pudo obtener información que permitió ligar al caso a varios políticos y lograr la devolución de millonarias coimas.

Sandoval dice que la fiscalía general pretende procesarlo por la firma de los convenios y que él asuma la responsabilidad por la falta de construcción de todo el proyecto carretero.

“La fiscalía está ofreciendo a trabajadores, abogados y otros beneficios procesales como ser colaboradores eficaces para que rindan testimonio contra mí”, subrayó el exfiscal.

Insistió que están supuestamente manipulando el sistema legal, abusando del derecho y promoviendo denuncias para desacreditarlo y avergonzarlo.