$!Exigen en Chile el fin de la violencia machista

SANTIAGO DE CHILE (AP) — Miles de mujeres se congregaron el domingo en las calles de Chile para exigir el fin del patriarcado y la violencia machista en una marcha que terminó con algunos incidentes, mientras que en Argentina el reclamo se centró en el aborto.

Chile fue el país que registró la manifestación más grande, la cual culminó con actos aislados de violencia frente al palacio presidencial de La Moneda, así como en Valparaíso. La organización convocante, la Coordinadora Feminista 8M, cifró en dos millones de personas la participación en todo el país, frente a las 150.000 reconocidas por la policía.

La marcha chilena, en la cual hubo abundantes manifestaciones culturales, bailes originales de mujeres encapuchadas y vestidas de rojo, y coreografías del colectivo feminista Las Tesis, reunió a mujeres de todas las edades.

En cientos de pancartas se exigía la libertad de salir sin miedo a la calle, el fin de los feminicidios y se pedía la redacción de una nueva Constitución, todo enmarcado en un mar de pañuelos verdes en favor del aborto.

“Estoy aquí como cada 8 de marzo, luchando por los derechos de la mujer, acompañando la lucha social que desde hace algunos meses ha habido en Chile”, dijo a The Associated Press Javiera Parada, gestora cultural de 45 años. “Luchando para que pare la violencia en contra de las mujeres y también contra el pueblo de Chile”.

“Claramente el movimiento feminista sigue siendo muy poderoso y masivo” en el país, añadió.

Algunas mujeres llegaron frente a La Moneda, donde les gritaron '¡asesinos, asesinos!' a las fuerzas de seguridad, a las que se les reprocha la represión de manifestaciones e incurrir en graves violaciones a los derechos humanos.

“Se supone que estamos aquí para festejar el día internacional de la mujer, pero más bien estamos aquí para protestar, luchando por una igualdad, porque no nos maten, porque no nos violen”, declaró Colombina González, estudiante de 25 años.

Los vehículos que arrojan agua empezaban a actuar cerca de La Moneda, donde un grupo de mujeres y algunos hombres arrojaban piedras a la policía y zarandeaban semáforos, mientras otros bailaban y efectuaban reclamos.

“Estamos aquí luchando por los derechos de las mujeres, para que haya igualdad de género, para que se nos respete como mujeres. Hay mucha discriminación en el trabajo y en el cuidado de nuestros hijos”, dijo por su parte Gabriela Márquez, una contadora de 42 años, quien pidió al gobierno asumir “que necesitamos un cambio”.

En la ciudad argentina de Luján, a 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires, la concentración fue en contra del aborto, “a favor de las dos vidas”, con una misa al aire libre frente a la basílica. Varios miles de personas se manifestaron con pancartas y fotos de fetos. El conocido bebé gigante en posición fetal de las marchas antiaborto también estuvo presente.

“Millones de argentinos y argentinas, creyentes y no creyentes, como enseña la ciencia médica, tienen la profunda convicción de que hay vida desde la concepción”, afirmó monseñor Oscar Ojea, quien presidió la misa.

El presidente argentino Alberto Fernández ha manifestado su intención de enviar una propuesta por el aborto libre en el país.

“Siento que son unos perversos que no nos representan. El primer derecho es el derecho a la vida; si no tenemos vida no podemos luchar por nada. Ellos lo ponen como un derecho de la mujer, y están violando el derecho fundamental”, declaró a la AP Carina Rivynera, de 37 años, estudiante de profesorado de historia.

En Buenos Aires hubo marchas tanto a favor como en contra del aborto. Unas decenas de personas se manifestaron frente a la catedral para oponerse a esa práctica, mientras que, en el Congreso, cientos de mujeres marcharon a favor con pañuelos verdes en sus muñecas o cuellos. Algunas de ellas llevaban claveles rojos y portaban el nombre y edad de todas las mujeres asesinadas en femicidios este 2020.

En Uruguay, una marcha multitudinaria recorría las principales calles de Montevideo, la Avenida del 18 de julio, en un ambiente festivo y reivindicativo al fuerte ritmo de tambores. 'Que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos, 8M', se leía en alguno de los carteles.

'Hartas de tener que explicar nuestra rabia' portaban algunas mujeres escrito en su espalda, mientras se manifestaban con el torso desnudo.

En México se tenían previstas protestas similares.

Por otro lado, en Nicaragua la policía desplegó efectivos antimotines en varios puntos de Managua para impedir manifestaciones o plantones de mujeres, y mantuvo encerradas varias horas a un grupo de feministas en el local de la organización no gubernamental La Corriente, donde se habían reunido.

La policía rodeó a otro grupo de mujeres de la opositora Alianza Cívica en la iglesia de la Divina Misericordia, adonde habían acudido para leer una proclama en la que exigen 'justicia y libertad para los presos políticos'.

El gobierno de Nicaragua mantiene prohibidas las manifestaciones opositoras desde septiembre de 2018.

Los periodistas de The Associated Press Natacha Pisarenko y Víctor Caivano en Argentina, Alexandre Plaza en Santiago y Gabriela Selser en Managua colaboraron con este despacho.