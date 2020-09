$!Expremier italiano Berlusconi hospitalizado con COVID-19

ROMA (AP) — El expremier italiano Silvio Berlusconi, quien dio positivo para el COVID-19 días atrás, tiene un principio de infección pulmonar, pero respira por sus propios medios en un hospital de Milán donde se lo internó el viernes y no se lo intubará, dijo su médico personal.

El doctor Alberto Zangrillo, que también es miembro del personal del hospital San Raffaele, donde internaron a Berlusconi en las primeras horas del día, dijo a la prensa que los resultados de las pruebas son tranqulizadores y “nos hacen sentir optimistas” de que se recuperará en las próximas “horas y días”.

Añadió que después de examinar a Berlusconi en su casa el día anterior, decidió que era mejor hospitalizarlo al detectar un leve trastorno pulmonar.

También tuvo en cuenta la edad del político, que cumple 84 años dentro de algunas semanas y problemas anteriores de salud, como trastornos cardíacos que requirieron la implantación de un marcapasos hace varios años.

La radio estatal había dicho previamente que el empresario de medios tenía “un principio” de neumonía en los dos pulmones.

Pero Zangrillo dijo en respuesta a la prensa que la afección era “infecciones pulmonares en sus etapas iniciales”. Dijo que Berlusconi “respira espontáneamente”, no se lo entubará y pasará “pocos días” en el hospital.

Zangrillo es jefe de cuidados intensivos y anestesiología en el San Raffaele.

Se informó que Berlusconi se encontraba aislado en un sector VIP del sexto piso del hospital. Se había internado allí varias veces en los últimos años.

Sky TG24 informó desde afuera del hospital que Berlusconi recibió oxígeno para facilitar su respiración. La prensa italiana ha destacado que no está en cuidados intensivos.

Sky también informó que llegó al hospital en un auto particular y entró caminando.

El jueves, Berlusconi, hablando con voz fuerte pero algo nasal desde su finca en las afueras de Milán, dijo a sus partidarios por audioenlace que ya no tenía fiebre ni dolor.

La prensa italiana ha informado que dos de sus hijos adultos, con quienes pasó unos días recientemente en la isla de Capri, dieron positivo para COVID-19, lo mismo que su novia de 30 años.

“Desgraciadamente, esto no es un resfriado', dijo Berlusconi en declaraciones publicadas el jueves por el diario La Stampa. ”Ahora que me afecta, no solo a mí sino también a mi familia, comprendo más que nunca la gravedad' de la pandemia.