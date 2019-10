Facebook lanza la sección “Noticias” y pagará a editoriales

En el transcurso de sus 15 años de existencia, Facebook ha ignorado de diversas maneras a las organizaciones de noticias mientras se comía sus ingresos publicitarios, los cortejó para proyectos de video que posteriormente abandonó y prácticamente eliminó por completo sus artículos de su sección de noticias.

Ahora planea pagarles por titulares, en algunos casos hasta millones de dólares, según reportes de prensa.

La pestaña 'Noticias', una nueva sección en la aplicación móvil de Facebook, mostrará los titulares _pero nada más_ del Wall Street Journal, The Washington Post, BuzzFeed News, Business Insider, NBC, USA Today y Los Angeles Times, entre otros. Las noticias locales de varias de las ciudades más grandes de Estados Unidos también se mostrarán y, en un futuro, la empresa no descarta incluir los titulares de localidades más pequeñas, informó Facebook.

Dar clic en dichos titulares llevará directamente a los sitios web o, de tenerlas instaladas, las aplicaciones de las publicaciones. Eso es algo que las editoriales han solicitado a Facebook durante años.

Este podría ser un gran paso para una plataforma que ha luchado durante mucho tiempo tanto para eliminar la información imprecisa como para complacer a un sector que pasa apuros. Aunque también hay quienes dudan que Facebook esté realmente comprometido a ayudar a la industria periodística.

Facebook se negó a decir a quién se le pagará y cuánto, y sólo dijo que pagará 'a varias editoriales por el acceso a todo su contenido'. El año pasado, el director general Mark Zuckerberg dijo que no estaba seguro de que tuviera sentido pagar a los medios de comunicación por su material.

Pero ahora, como Zuckerberg le dijo a The Associated Press en una entrevista, 'existe la oportunidad de establecer nuevas relaciones financieras estables a largo plazo con las editoriales'.

The Associated Press no participa en la iniciativa.

Los ejecutivos de la industria han estado insatisfechos desde hace mucho tiempo por el grado en que las grandes empresas digitales como Facebook utilizan sus artículos _ en gran parte al desplegar titulares y breves sumarios cuando los usuarios publican vínculos a noticias. Una ley con apoyo bipartita presentada este año en el Congreso otorgaría una exención antimonopolio a las compañías periodísticas, permitiéndoles unirse para negociar pagos de las grandes plataformas tecnológicas.

“Es un buen indicio que por primera vez están dispuestos a valorar y pagar por el contenido noticioso”, dijo Davin Chavern, director de News Media Alliance, un grupo de la industria. “El problema es que la mayoría de las editoriales no están incluidas”.

Zuckerberg dijo que el objetivo de Facebook es formar sociedades con una “gran variedad” de editoriales.

“Creemos que es una oportunidad para construir algo realmente importante”, dijo. “Tendremos a periodistas curando esto, estamos muy enfocados en la fuente, la marca y de dónde vienen los artículos”.

Facebook eliminó en 2018 su anterior plan de curar noticias: los temas “Trending” (Tendencia). Los conservadores se quejaron de que había inclinaciones políticas, lo que hizo que Facebook despidiera a sus editores humanos y automatizara la sección hasta que comenzó a reciclar noticias falsas, tras lo cual la empresa eliminó por completo la sección.