$!Fallece Marie Fredriksson, del dúo pop sueco Roxette

ESTOCOLMO (AP) — Marie Fredriksson, la cantante del dúo de pop sueco Roxette, falleció a los 61 años, informó el martes la agencia que la representa.

Fredriksson formó Roxette con Per Gessle en 1986. Ambos lanzaron su primer álbum el mismo año y alcanzaron el éxito internacional a finales de la década de 1980 y durante los 90 con canciones como “The Look” o “It Must Have Been Love”.

Según la agencia Dimberg Jernberg, Fredriksson murió el lunes 'a consecuencias de una larga enfermedad'.

'Con gran dolor debemos informarles que una de las artistas más grandes y queridas se ha ido', dijo la firma.

En su página de Facebook, Gessle escribió: “Fuiste una músico extraordinaria, una maestra de la voz, una increíble intérprete”.

“Estoy orgulloso, honrado y feliz de haber podido compartir tanto de tu tiempo, talento, calidez, generosidad y sentido del humor”, escribió en inglés, agregando que “las cosas nunca serán igual”.

A Fredriksson le diagnosticaron en 2002 un tumor cerebral. Se sometió a un tratamiento agresivo que le pasó factura pero que al final resultó exitoso, dijo su agencia. Sin embargo, perdió la vista de un ojo y quedó con oído y movilidad limitados, y no podía leer o escribir. Tampoco pudo hablar por un largo perdiodo de tiempo después del tratamiento, pero con los años logró volver de manera gradual a los escenarios.

Fredriksson nació en el sur de Suecia el 30 de mayo de 1958 y comenzó su carrera artística en 1984. Dos años después formó Roxette con Gessle, y en 1989 el dúo saltó al estrellato con “The Look”.

Alcanzaron el éxito internacional con los discos “Look Sharp!” en 1988 y “Joyride” en 1991, y seis de sus canciones llegaron a los dos primeros lugares de la lista Hot 100 de Billboard. El dúo vendió 80 millones de discos y se embarcó en giras mundiales.

Eran la banda más conocida de Suecia desde ABBA en los 70 y 80, y en 2003, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia les otorgó un premio real. Fredriksson hizo su primera aparición pública tras la operación por su tumor cerebral para recibir el honor con Gessle.

Le sobreviven su esposo, Mikael Bolyos, y sus dos hijos, Josefin y Oscar.