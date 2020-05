$!Favre devolverá pagos por discursos que no pronunció

JACKSON, Mississippi, EE.UU. (AP) — El exastro de la NFL Brett Favre devolverá 1,1 millones de dólares en dinero que se le pagó a partir de programas asistenciales por múltiples actos en los que debía pronunciar discursos pero en los que no se presentó, informó el miércoles el auditor del estado de Mississippi.

El auditor Shad White dijo que su oficina recibió el miércoles medio millón de dólares entregados por Favre, quien se comprometió a pagar otros 600.000 a plazos durante los próximos meses.

Los pasos de Favre para devolver el dinero llegaron dos días después de que White reveló una auditoría de gastos por parte del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi. El documento mostraba que Favre había recibido los pagos por parte del Centro de Educación Comunitaria de Mississippi, un grupo sin fines de lucro, cuyo líder enfrenta acusaciones de estafar a los sistemas de bienestar social.

Mississippi es uno de los estados más pobres del país. El centro comunitario tenía contratos con Servicios Humanos para gastar dinero a través del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

“Quiero aplaudir al señor Favre por su esfuerzo de buena fe para hacer lo correcto y restituir esto a los contribuyentes y a las familias de TANF”, escribió White en un comunicado difundido el miércoles. “A la fecha, no hemos visto registros que indiquen que el señor Favre supiera que TANF era el programa que servía como fuente del dinero que se le pagó”.

La auditoría divulgada el lunes señaló que el centro pagó a Favre Enterprises medio millón de dólares en diciembre de 2017 y 600.000 dólares en junio de 2018. A cambio, el quarterback retirado debía pronunciar discursos al menos en tres actos.

El informe del auditor señala que, “tras una revisión superficial de esas fechas, se pudo determinar que el individuo contratado no habló ni estuvo presente en esos eventos”.

Favre, quien reside en Mississippi, no enfrenta cargos penales. El reporte del auditor menciona los pagos que se le hicieron como costos “cuestionados”. White explicó que ese término significa que los auditores “vieron un gasto erróneo o no pudieron verificar que el dinero se hubiera erogado legalmente”.

White dijo que el dinero devuelto por Favre se enviará al Departamento de Servicios Humanos.

Favre no ha respondido a los mensajes que The Associated Press le dejó desde el lunes en busca de declaraciones.

“No tenemos nada que decir”, manifestó a la AP su representante Bus Cook