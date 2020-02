$!FIFA descarta ampliar juegos a puerta cerrada por virus

HOLYWOOD, Irlanda del Norte (AP) — El llevar a cabo partidos de fútbol sin aficionados a largo plazo es insostenible, sostuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el viernes al tiempo que la rápida propagación del nuevo coronavirus causa estragos en eventos deportivos a nivel mundial.

Por segundo fin de semana consecutivo, algunos encuentros en Italia, entre ellos el choque entre los aspirantes al título de la Serie A Juventus e Inter, se jugarán en un estadio vacío como una medida para frenar la propagación del virus.

“No creo que es sostenible a largo plazo jugar a puertas cerradas”, declaró Infantino antes de una reunión con directivos del fútbol en Irlanda del Norte. 'Los organizadores de los torneos son quienes finalmente deben decidir qué es lo mejor para ellos.

“Obviamente, a corto plazo puede ser una solución (jugar sin aficionados) a fin de seguir adelante. Pero uno no puede imaginar un par de meses de la competencia jugándose, varios partidos jugándose, a puertas cerradas”, agregó.

Las próximas fechas para partidos de selecciones nacionales varoniles serán en marzo e incluyen un partido de exhibición de Italia en Inglaterra. Los encuentros de la selección de rugby italiana en Irlanda que estaban programados para el próximo fin de semana de antemano han sido cancelados a petición del gobierno de Dublín.

“Yo no descartaría nada en este momento”, indicó Infantino cuando se le preguntó si es posible realizar esos juegos de selecciones nacionales en marzo. “Espero que nunca tengamos que tomar ese rumbo... No podemos desestimar la situación y decir que no es nada, pero no tenemos que reaccionar exageradamente y entrar en pánico. Debemos seguir las instrucciones dadas por las autoridades'.

Por ahora, los partidos continuarán en la liga más lucrativa y seguida del mundo, pero los clubes de la Liga Premier se muestran precavidos ante la amenaza del COVID-19.

El técnico del Newcastle, Steve Bruce, dijo el viernes que sus jugadores dejarán de estrecharse las manos entre ellos al saludarse en los entrenamientos, por consejo médico.

El Arsenal ha solicitado a los periodistas que cubran la conferencia de prensa del técnico Mikel Arteta el sábado que antes de acudir llenen un cuestionario sobre los lugares en que han estado recientemente.

Carteles informativos han sido colocados en muchos estadios de fútbol y centros de entrenamiento para ofrecer a aficionados y jugadores una guía de los funcionarios de salud de Gran Bretaña.

Pese a ello, la Liga Premier decidió mantener sus planes de este fin de semana, bajo el argumento de que obedecerá el consejo del gobierno y no tomará una decisión unilateral como respuesta al brote del nuevo virus, detectado por primera vez en China.

“Estamos pegados al televisor para ver a dónde se dirige a continuación”, afirmó Bruce, “y esperemos que no empeore en este país”.

Las cifras más recientes dadas a conocer por las autoridades de salud británicas muestran que existen 19 casos en Inglaterra. En total, 57 países reportan casos de la enfermedad y ha habido un inevitable impacto en los deportes.

La liga suiza de fútbol pospuso todos los encuentros de sus dos máximas divisiones para este fin de semana después de una orden federal para suspender todos los eventos deportivos en el país que involucren más de 1.000 personas hasta mediados de marzo.

La Liga de España ha indicado que no considera suspender el clásico del domingo entre Real Madrid y Barcelona, pero cuenta con un plan de contingencia por el brote del virus, que incluye realizar partidos en estadios vacíos.

El viernes, el Valencia anunció que jugadores y cuerpo técnico no realizarán conferencias de prensa antes o después de los partidos dado que se determinó que uno de los periodistas que cubre las actividades del club fue contagiado con el virus después del partido del club español en la Liga de Campeones frente a Atalanta en Milán la semana pasada.

FIFPro, el sindicato de futbolistas a nivel mundial, se dijo el viernes preocupado ante el “peligro de que el fútbol actúe como vehículo para propagar la enfermedad” y manifestó su preocupación por sus integrantes.

