$!Filis contratan a Joe Girardi como su nuevo manager

FILADELFIA (AP) — Los Filis de Filadelfia contrataron el jueves al exmanager Joe Girardi para reemplazar a Gabe Kapler. Girardi será presentado el lunes en una conferencia de prensa.

“Me entusiasma este nuevo capítulo en mi carrera”, dijo Girardi en un comunicado. “Los Filis tienen un fuerte compromiso de triunfo desde los dueños, a la gerencia, a los jugadores y los aficionados. Es algo que he visto de cerca durante los últimos 30 años de mi carrera en el béisbol. Jugué en contra de grandes peloteros de los Filis de inicios de la década de 1990, desde Dutch Daulton a John Kruk y Dave Hollins, y he manejado en contra de ellos durante su increíble racha de 2008 a 2011. No puedo estar más feliz de que ahora mi nombre quede asociado con esta gran franquicia.

Kapler fue despedido después de que un equipo mermado por las lesiones finalizó con marca de 81-81 a pesar de las importantes adquisiciones previas al inicio de la campaña, particularmente la de Bryce Harper. Finalizó con registro de 161-163 en dos temporadas. Los Filis también entrevistaron a Dusty Baker y a Buck Showalter. Girardi era el favorito entre los aficionados locales, que no aceptaban a Kapler particularmente por su personalidad relajada de California.

Girardi era uno de los candidatos a manager más importantes en todo el béisbol. También se entrevistó para las vacantes con los Cachorros y los Mets de Nueva York.

“Joe le brinda un enorme carácter y una tremenda ética de trabajo a su puesto, y es un ganador comprobado”, dijo el gerente general de los Filis, Matt Klentak. “Ansío trabajar con él y creo que es el manager correcto para guiar a nuestro equipo al siguiente nivel”.

Girardi fue el sucesor de Joe Torre después de la campaña de 2007 y pasó una década con los Yanquis. Le dio a Nueva York su 27mo título de Serie Mundial al vencer a los Filis en seis juegos en 2009. También dirigió a los Marlins una temporada y fue el Manager del Año de la Liga Nacional después de un récord de 78-84 en 2006, el único galardonado en la historia con una foja perdedora.

Girardi terminó con registro de 910-710 con los Yanquis, la sexta mayor cantidad de triunfos en la historia del equipo. Ganó al menos 84 partidos en cada una de sus temporadas de Nueva York y tuvo 95 victorias en cuatro campañas, incluyendo 103 en 2009. Llevó a los Yanquis a tres cetros del Este de la Liga Americana y a seis apariciones en playoffs.