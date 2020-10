$!Franceses resignados y comerciantes coléricos en el primer fin de semana de reconfinamiento

Menos de seis meses después del final del primer confinamiento, los franceses deben permanecer en sus casas este fin de semana. Pero una parte de la población, en particular los pequeños comerciantes, apoyados por alcaldes, se muestra menos inclinada a cumplir con las reglas.

Las medidas de este confinamiento reducido, que entró en vigor el viernes, son claras: como en primavera (boreal), sólo se puede “tomar aire” durante una hora como máximo y en un radio de un kilómetro de su domicilio.

Las excepciones también permiten ir de compras o ir al médico. Pero todos los restaurantes, bares y comercios considerados “no esenciales” deben permanecer cerrados.

Pero algunos se resisten. Los alcaldes de ciudades pequeñas y medianas como Perpiñán, Beaune, Valencia o Colmar, entre otras, han aprobado decretos que autorizan la apertura de comercios no alimentarios en su municipio, denunciando la “desigualdad” de tratamiento frente a la gran distribución y la venta en línea.

En el mercado popular del Vieux Saint Ouen, en la periferia de París, los callejones están llenos, los clientes no parecen preocupados por el confinamiento y disfrutan del sol.

“Nos acostumbramos a la segunda temporada de confinamiento, no tenemos elección. Sólo quiero que me dejen trabajar, no quiero los 1.500 euros (que les prometió el gobierno)”, comenta Anas Ansour, carnicero. “Los pequeños comerciantes no quieren la ayuda del Estado, siempre nos las hemos arreglado solos, hay que dejarnos trabajar”, explica.