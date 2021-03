Francia empata y Holanda cae al iniciar eliminatorias

Las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de 2022 se pusieron en marcha el miércoles, con un resultado deslucido de Francia, la campeona vigente, una derrota de Holanda y un pronunciamiento de Noruega en favor de los derechos humanos.

La selección francesa se resignó a un empate de 1-1 ante Ucrania en un Stade de France cuya tribuna permaneció vacía. Un autogol del defensa Presnel Kimpembe igualó el marcador, que abrió Antoine Griezmann por los locales a los 19 minutos.

Burak Yilmaz firmó una tripleta y Turquía aturdió 4-2 a Holanda en el primer partido de las eliminatorias.

El delantero de 35 años que milita en el Lille de Francia perforó las redes dos veces en la primera parte y también marcó en el complemento, justo cuando Holanda amagaba con la remontada en el duelo por el Grupo G.

Turquía no se clasifica a un Mundial desde que quedó tercera en 2002. Holanda no acudió a la cita anterior en Rusia, luego de acabar tercera en Brasil 2014. Los holandeses, tres veces subcampeones mundiales, tampoco participaron en la Eurocopa de 2016 y su espiral negativa en eliminatorias se prolongó en la visita el estadio Ataturk de Estambul.

También en el Grupo G milita Noruega, que aplastó 3-0 a Gibraltar en la ciudad española de Málaga. En la antesala del encuentro, los jugadores noruegos vistieron camisetas con un mensaje que decía: “Derechos Humanos”, seguido por “respeto dentro y fuera de la cancha”.

Fue una declaración aparente sobre los abusos denunciados en Qatar, criticado por distintos organismos que consideran discriminatorias las leyes y condiciones para los trabajadores migrantes que ayudan a construir la infraestructura mundialista.

Hubo victorias para Bélgica, el país mejor ubicado en el ranking de la FIFA, que se impuso 3-1 sobre Gales, y para el monarca europeo Portugal, uno de los equipos que comenzaron la eliminatoria en cancha neutral debido a las restricciones por el coronavirus.

En Turín, la selección lusa superó 1-0 a Azerbaiyán.

Croacia, que cayó ante Francia en la final de Rusia 2018, comenzó de forma decepcionante su eliminatoria en el Grupo H, con un revés de 1-0 frente a Eslovenia.

CAMPEONES FRUSTRADOS

Griezmann alcanzó a David Trezeguet como el cuarto mejor goleador en la historia de la selección francesa, al llegar a 34 dinas mediante un zurdazo combado a segundo poste.

Pero los otros delanteros franceses, Olivier Giroud y Kylian Mbappé, tuvieron problemas para enchufarseen el partido, y Ucrania reaccionó, si bien requirió de la suerte para igualar a los 57.

Un tiro de Sergii Sydorchuk iba hacia fuera del arco, antes de desviarse en Kimpembe. Hugo Lloris se había vencido ya hacia un costado, y el balón rodó lentamente por encima de la línea de gol.

También en el Grupo D, Bosnia Herzegovina anotó a los 84 minutos para igualar 2-2 en su visita a Finlandia, cuyos goles fueron obra de Teemu Pukki.

HAT TRICK

Yilmaz abrió el marcador a los 15 minutos con un remate que se desvió en la mano del zaguero Matthijs de Ligt y así batió al arquero holandés Tim Krul. El turco aumentó al facturar un penal a los 34 tras una falta de Donyell Malen sobre Okay Yokuslu.

Holanda pareció descontar a los 45, pero el árbitro Michael Oliver dictaminó que el cabezazo de De Ligt no traspasó la raya antes del despeje de Yokuslu. No se pudo apelar al videoarbitraje por no estar disponible.

Hakan Calhanoglu, volante del Milan, puso el 3-0 en el primer minuto del complemento.

Gibraltar logró frenar a Erling Haaland, el astro noruego del Borussia Dortmund. Sin embargo, anotaron Alxander Sorloth, Kristian Thorstvedt y Jonass Svensson.

Montenegro venció 2-1 a Letonia en Riga, en el otro cotejo del grupo.

BÉLGICA VENCE AL FIN A GALES

Un tiro de larga distancia de Kevin de Bruyne y dos fallas defensivas permitieron que Bélgica cortara una racha de cuatro partidos sin ganar frente a Gales, la cual se remontaba a 2013 e incluyó una derrota en la Eurocopa de 2016.

La selección galesa tomó la ventaja mediante una bueNa jugada colectiva coronada por Harry Wilson. De Bruyne igualó mediante su tiro de 25 metros a un ángulo.

Thorgan Hazard aprovechó un resbalón del zaguero Connor Roberts para hacer el 2-1, gracias a un centro de Thomas Meunier, antes de que Romelu Lukaku convirtiera de penal, luego de una falta de Chris Mepham sobre Dries Mertens.

Un triplete de Tomas Soucek, volante del West Ham, ayudó en tanto a que República Checa triturara 6-2 a Estonia.

Los belgas viajan el sábado a República Checa en la segunda fecha del Grupo E.

CRISTIANO, EN BLANCO

Cristiano Ronaldo podría ser el máximo anotador en selecciones masculinas de la historia cuando concluya esta eliminatoria.

Sin embargo, siguió estancado en 102 goles, a siete de Ali Daei, exdelantero de Irán que ostenta el récord. Ante la selección azerí, el astro sólo estuvo cerca en un par de tiros libres.

Portugal se valió en cambio de un autogol a los 36 minutos, cuando el arquero Shahruddin Mahammdaliyev trató de despejar con los puños un balón y lo estrelló en el capitán Maksim Medvedev, para que se fuera a las redes.

En el otro partido del Grupo A, el sustituto Aleksandar Mitrovic marcó un doblete y Serbia remontó para superar 3-2 a Irlanda en Belgrado.

DERROTA CROATA

Eslovenia se impuso en Liubliana gracias a un tanto de Sandi Lovric a los 15 minutos.

También en el Grupo H, Rusia se impuso 3-1 en Malta, mientras que Chipre y Eslovaquia igualaron sin goles.

Steve Douglas está en Twitter como https:twitter.com/sdouglas80