Francia, Inglaterra y Turquía se clasifican a la Euro 2020

Francia, Inglaterra, Turquía y República Checa certificaron el jueves su clasificación a la Eurocopa de 2020, mientras que Portugal se acercó al certamen del que es campeón defensor.

Inglaterra selló su pasaje con autoridad. Necesitaba sólo un empate para avanzar, pero trituró 7-0 a Montenegro, con un “hat trick” de Harry Kane. Los checos avanzaron también desde el Grupo A, merced a un triunfo por 2-1 sobre Kosovo.

“Lo importante es que nos hemos clasificado”, dijo Kane a ITV. “Hemos tenido un tropiezo en todo el grupo (2-1 ante los checos en Praga) y respondimos realmente bien a esa derrota. Ahora hemos hecho el trabajo”.

Turquía quedó clasificada luego que Islandia no pudo pasar del empate 0-0 en Estambul. Ese resultado dio también el pasaje a Francia, que más tarde se apoderó de la cima del Grupo H, al imponerse 2-1 sobre Moldavia.

Portugal aplastó 6-0 a Lituania, con un triplete de Cristiano Ronaldo. Los lusos siguen en la pelea por uno de los dos boletos en el Grupo B.

KANE, OTRA VEZ CON 3

Los tres tantos de Kane llegaron en el primer tiempo de lo que fue el partido número 1.000 de la selección inglesa. El ariete del Tottenham se convirtió en el primer jugador en conseguir tripletes durante apariciones consecutivas en Wembley _lo había hecho también en septiembre, frente a Bulgaria.

Tammy Abraham logró su primer tanto con Inglaterra, al seis minutos del final. Alex Oxlade-Chamberlain abrió el marcador a los 11 minutos y Marcus Rashford marcó también en el primer tiempo, para que Inglaterra se fuera al descanso con una holgada ventaja de 5-0.

“Queríamos dar un buen espectáculo en el partido 1.000, y el marcador al medio tiempo lo demostró en realidad”, manifestó Kane. “Pienso que esperábamos ganar el grupo, como lo hemos hecho. Pero el fútbol nunca es fácil, siempre hay muchas sorpresas”.

Tras la andanada de tantos en la primera mitad, Montenegro recibió otro par en el complemento, un autogol de Aleksandar Sofranac, y la diana de Abraham a los 84.

Inglaterra volverá a Wembley en la Euro, con tres partidos de la fase de grupos. El certamen se disputará en 12 ciudades distintas de Europa.

Las semifinales y la final se llevarán a cabo también en Wembley, en julio de 2020.

Los checos necesitaban ganar para unirse a Inglaterra, pero se llevaron un susto cuando Atdhe Nuhiu puso en ventaja a Kosovo, a los cinco minutos del segundo tiempo.

Alex Král igualó con un tiro combado a los 71 y Ondrej Celustka marcó el tanto crucial para los checos ocho minutos después.

CRISTIANO DESPIERTA

El astro de la Juventus no había anotado en tres duelos con su club, mientras lidiaba con una lesión de rodilla.

Pero no evidenció problema alguno con su selección. Llegó a 98 tantos con el equipo nacional, merced a su noveno triplete con Portugal. En 55 partidos de su carrera, con clubes y selección, Cristiano ha logrado el “hat trick”.

Suma 10 tantos en siete duelos de la eliminatoria.

Pizzi Fernandes, Gonçalo Paciencia y Bernardo Silva marcaron también por los portugueses, que pueden clasificarse a la Euro con una victoria en su último cotejo del Grupo B, el domingo en Luxemburgo.

La paliza sobre Lituania, colista de la llave, permitió que Portugal arribara a 14 puntos, menos que la líder Ucrania, ya clasificada, pero una unidad por encima de Serbia, que se impuso 3-2 a Luxemburgo.

FRANCESES Y TURCOS, EN LA FIESTA

Islandia estaba obligada a vencer a los turcos, líderes del Grupo H, para seguir remando por un boleto directo a la Euro.

Hordur Magnusson rozó el gol para los islandeses, a ocho minutos del final, pero su remate tras un tiro de esquina fue desviado en la raya por el zaguero turco Merih Demiral.

Tras el 0-0, Turquía quedó con 20 puntos. Francia la rebasó más tarde en la cima, con su victoria sobre los moldavos.

Vadam Rata dio sorpresivamente la ventaja a Moldavia a los nueve, pero Raphaël Varane igualó a los 35 y Olivier Giroud convirtió un penal a 11 minutos de la conclusión.

“Nuestro primer tiempo no fue suficientemente bueno. No estoy satisfecho con la forma en que hemos atacado. No hubo suficiente movimiento, estuvimos demasiado estáticos”, dijo el técnico francés Didier Deschamps, quien aseguró que había hecho una dura crítica a sus jugadores durante el descanso.

Asimismo, Albania igualó 2-2 ante Andorra, que no había anotado de visita en un partido oficial en más de nueve años.