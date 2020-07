Francia reabre puertas de estadios de fútbol a aficionados

LE HAVRE, Francia (AP) — Por primera vez desde que el coronavirus paralizó el deporte mundial y alejó de las canchas a los espectadores, el público regresó al fútbol europeo del más alto nivel. Miles pudieron presenciar el domingo a las súper estrellas del Paris Saint-Germain de vuelta a una cancha.

Al regresar al trabajo, la estelar dupla de atacantes del PSG conformada por Neymar y Kylian Mbappé salieron con mascarillas con los colores rojo, blanco y azul del PSG rumbo al estadio, además de estampar mensajes de agradecimiento al personal sanitario en su uniforme.

“Ahora es de verdad ... hemos regresado', tuiteó Mbappé previo al partido contra Le Havre. La exhibición en la ciudad portuaria en Normandía fue el primer encuentro frente a aficionados con uno de los grandes clubes de Europa desde el inicio de la pandemia.

Apenas 5.000 personas pudieron ingresar al Stade Oceane de Le Havre, con aforo de 25.000, para ver al club de la segunda división contra un PSG con Neymar y Mbappé en el once titular.

Las tribunas en lo alto del estadio estaban vacías. Los espectadores tuvieron que usar mascarillas para entrar al recinto, aunque muchos se las quitaron tras ubicarse en sus asientos. Familias y amigos se juntaron en grupos, pero los grupos mantuvieron distancia.

Los recogepelotas emplearon barbijos y guantes. Los mensajes en los parlantes recordaban respetar el distanciamiento social. Los fotógrafos tuvieron que ingresar a la cancha con sus calzados en bandejas con desinfectantes.

PSG showed little mercy on the field with Mauro Icardi and Neymar both scoring twice. That rare sound of real fans erupting into cheers at their team scoring was heard nine times as PSG beat Le Havre 9-0.

En su atuendo, los jugadores del PSG exhibieron las frases “Tous unis” (Todos unidos) y “Merci” (Gracias) como gesto de agradecimiento al personal sanitario.

Dentro de las cinco principales ligas de Europa, la de Francia es la única que ha permitido la vuelta de espectadores a los estadios. Alemania completó su temporada sin público pero la Bundesliga sondea la posibilidad de que la temporada 2020-21 se dispute con espectadores. En España, Inglaterra e Italia se juega sin público.

Francia detuvo su campeonato y nunca lo reanudó en medio de la pandemia. El regreso de los aficionados se da cuando la cifra de decesos en el país superó esta semana los 30.000 y cuando se teme una posible segunda oleada de contagios.

Los partidos de fútbol fueron señalados como responsables de expandir inicialmente la pandemia en Europa. El mes pasado en Serbia, tras partidos que se disputaron frente a público pese a la pandemia, jugadores y el director ejecutivo de Estrella Roja de Belgrado dieron positivo por coronavirus.

El plantel del 24 jugadores convocado por el técnico parisino Thomas Tuchel al fin tuvo algo de rodaje tras cuatro meses de inactividad para afrontar sus últimos compromisos de la temporada. El PSG jugará las finales de la Copa de Francia y la Copa de la Liga este mes y los cuartos de final de la Liga de Campeones en agosto.