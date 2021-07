$!Fuente AP: Beal entra a protocolos de COVID

Bradley Beal, base de los Wizards de Washington, ha ingresado a los protocolos de salubridad relacionados con el coronavirus, lo que abre el riesgo de que se pierda los Juegos Olímpicos en Tokio, informó una persona enterada de la situación.

Beal será sometido a varias pruebas en los próximos días, de acuerdo con la persona, que habló el miércoles con The Associated Press en condición de anonimato debido a que no se dio a conocer públicamente el nombre del seleccionado estadounidense que había entrado en los protocolos.

Los resultados de las pruebas posiblemente determinarán si sigue en la alineación, dijo la fuente.

“Un integrante de la selección masculina de basquetbol de Estados Unidos ingresó a los protocolos de salubridad”, anunció la Federación el miércoles en un comunicado, pero sin identificar al jugador.

La federación aún podría reemplazar a Beal antes de viajar a Tokio. Estados Unidos designó al equipo de 12 jugadores el mes pasado, pero este podría tener cambios de ser necesario.

Los jugadores y sus familias se han sometido a pruebas diarias en Las Vegas durante el campamento de prácticas. Muchos de ellos tienen ahí a sus familias debido a que no podrán viajar a Tokio para los Olímpicos ante las restricciones por el virus.

Mientras, Tokio reportó la mayor cantidad de casos de COVID-19 en casi seis meses —una mala señal para los Juegos que comienzan en poco más de una semana. Los 1.149 casos reportados el miércoles en Tokio fueron la mayor cantidad para un día desde el 22 de enero. Los números se han incrementado en la ciudad sede durante el último mes.

El primer ministro japonés Yoshihide Suga y el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach han asegurado que los Juegos serán “seguros y sin riesgo” en medio del estado de emergencia que impuso el gobierno en el el área de Tokio.

Beal ha disputado como titular los tres partidos de exhibición de Estados Unidos en Las Vegas, promediando 10,3 puntos y encestando 10 de 21 tiros.

“Hoy mejoramos”, advirtió Beal tras el triunfo del lunes cuando apareció sin mascarilla en la conferencia prensa, aunque entró a la sala con una y se la volvió a colocar al salir. “Aún hay mucho por mejorar, pero vamos en el camino correcto”.

La selección estadounidense aún tiene dos partidos más de exhibición, el viernes ante Australia y el domingo ante España. El equipo viajará a los Juegos Olímpicos el lunes.