$!Fuente AP: Cardenales adquieren a Arenado en canje

Los Cardenales de San Luis adquirirán al antesalista estelar Nolan Arenado, mediante un canje con los Rockies de Colorado, el cual requiere de una serie de aprobaciones antes de concretarse, dijo el viernes una persona cercana a la transacción.

Esa fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, debido a que el canje no se ha concretado todavía.

Arenado, ocho veces ganador del Guante de Oro, firmó en febrero de 2019 su nuevo convenio con Colorado, por ocho años y 260 millones de dólares. Se le adeudan 199 millones de dólares para las próximas seis campañas.

Los Rockies pagarían a San Luis una gran cantidad en efectivo como parte del acuerdo, dijo la persona. La oficina de las Grandes ligas debe aprobar una transacción en efectivo de más de un millón de dólares.

El convenio de Arenado tenía una provisión que requería de su visto bueno para realizar cualquier canje.

Arenado podría reestructurar su contrato como parte del trueque, dijo la fuente Y ello requeriría de luz verde por parte del sindicato de peloteros.

The Athletic fue el primer medio que informó sobre el acuerdo.

El pelotero de 29 años acumula un promedio de .293 con un OPS de .890 a lo largo de ocho temporadas. Ha promediado 35 jonrones y 114 impulsadas por cada 162 duelos, la duración normal de una campaña regular.

Ayudado por jugar en el Coors Field, un parque considerado amigable con los bateadores, Arenado ha sido líder jonronero de la Liga Nacional en tres ocasiones. En dos ha encabezado las mayores en remolcadas.

Los Cardenales finalizaron segundos de la División Central de la Nacional la temporada anterior, y cayeron en la primera ronda de los playoffs ante los Padres de San Diego. Arenado desplazaría a Matt Carpenter como antesalista titular y jugaría en el infield con Paul De Jong como campocorto y Paul Goldschmidt en primera.

Durante la campaña de 2020, abreviada por la pandemia, Arenado no anduvo tan bien. Tuvo un promedio de .253 con ocho jonrones y un OPS de .738 en 48 duelos.

Devengó 12.962.963 en salario prorrateado.