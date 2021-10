$!Fuente AP: Cardenales ascenderán a mánager a Oliver Mármol

Los Cardenales de San Luis tienen previsto ascender al coach de banca Oliver Mármol al puesto de mánager en lugar del despedido Mike Shildt, según una persona informada de la situación.

La persona habló el domingo con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había hecho público el nombramiento.

Los Cardenales cesaron a Shildt, Mánager del año de la Liga Nacional en 2019, por diferencias organizativas el 14 de octubre, una semana después de que San Luis perdiera ante los Dodgers de Los Ángeles con un jonrón en el último turno en el juego de comodines. The Athletic informó el domingo de que Mármol sería presentado como mánager el lunes.

Marmol, 35 años, jugó en las ligas menores de los Cardenales desde 2007-10 y después se quedó en la organización en 2011 como entrenador de bateo para su equipo de novatos de la Liga de la Costa del Golfo.

El hijo de dominicanos fue entrenador en las menores hasta 2017, cuando se sumó al equipo técnico de las mayores como coach de primera base.

Fue nombrado coach de banca en 2019 y mantuvo el puesto esta temporada, en la que los Cardenales batieron un récord de franquicia de 17 victorias en fila para llegar a la postemporada.

El presidente de los Cardenales John Mozeliak explicó que el despido de Schildt, de 53 años, obedeció a “algo que surgió recientemente”, pero declinó entrar en detalles sobre lo que describió como “diferencias filosóficas” entre Shildt, los coaches y los ejecutivos del club.

