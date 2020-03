$!Fuente AP: Cowboys acuerda con Amari Cooper por 100 millones

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Los Cowboys de Dallas y el estelar wide receiver Amari Cooper llegaron el lunes a un acuerdo en un contrato multianual, informa a la AP una persona con conocimiento de las negociaciones.

Cooper estaba por convertirse en agente libre sin restricciones y ya había iniciado pláticas con otros equipos al momento en que se llegó a un acuerdo. La persona dijo que el contrato de Cooper vale hasta 100 millones de dólares por cinco años. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el pacto aún no ha sido anunciado.

Los Cowboys tuvieron que utilizar su etiqueta de franquicia en el quarterback Dak Prescott. La medida los dejó vulnerables con Cooper, quien fue adquirido de Oakland a cambio de una selección de primera ronda a mediados de la temporada de 2018.

La llegada de Cooper fue de gran ayuda para Prescott. Pero la producción del receptor cayó marcadamente en la segunda mitad de la temporada anterior. Los Cowboys cayeron en un bache y se quedaron fuera de los playoffs a pesar de las altas expectativas. Dallas no renovó al coach Jason Garrett y contrató a Mike McCarthy como su reemplazo.

Cooper, de 25 años, tiene 5.097 yardas por recepción y 33 touchdowns en cinco temporadas. Fue tomado por los Raiders con la cuarta selección global del draft de 2015.