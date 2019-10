$!Fuente AP: Padres nombran a Jayce Tingler como nuevo manager

SAN DIEGO (AP) — Los Padres de San Diego recurren a otro manager sin experiencia mientras intentan encontrar el complicado balance entre la reconstrucción y el protagonismo.

Los Padres contrataron a Jayce Tingler, de los Rangers de Texas, para tomar las riendas de un equipo que no ha llegado a playoffs en 13 temporadas en fila y no tiene marca ganadora en los últimos nueve años, informó el jueves una persona con conocimiento de la situación.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato debido a que la contratación no ha sido anunciada públicamente.

Otra persona cercana al proceso señaló que el equipo aún está finalizando el contrato con Tingler, de 38 años. La conferencia de prensa en que sería presentado no se realizará hasta la próxima semana, una vez que concluya la Serie Mundial.

Tingler había sido parte del cuerpo de entrenadores de los Rangers como coordinador de desarrollo de peloteros de campo en Grandes Ligas, trabajando con jardineros y corredores. Su única experiencia previa como manager fue en sucursales, incluyendo un inicio de 9-1 al frente de los Leones del Escogido de la Liga Invernal Dominicana esta campaña.

Tingler reemplaza a Andy Green, a quien se le culpó de la caída en picada de los Padres durante la segunda mitad de temporada, y quien fue despedido a falta de ocho partidos en el calendario. Green no tenía experiencia como timonel de Grandes Ligas al momento de su contratación previo al inicio de la campaña 2016.

Tingler superó a Ron Washington, el exmanager que actualmente se desempeña como coach de tercera base con los Bravos de Atlanta.

El gerente general de los Padres, A.J. Peller trabajó tanto con Tingler como con Washington cuando fue parte de la gerencia de los Rangers.

Tingler no jugó en Grandes Ligas. Fue pelotero en la Universidad de Missouri y durante cuatro campañas en ligas menores, y no llegó más allá de Doble-A.

Enfrenta enormes expectativas de la gerencia y de una afición que lleva mucho tiempo de no celebrar. Los Padres fueron últimos del Oeste de la Liga Nacional con foja de 70-92 incluso después de firmar a Manny Machado a un contrato por 300 millones de dólares y promover a sus principales prospectos, Fernando Tatis Jr. y Chris Paddack.