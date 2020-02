$!Fuente AP: Wiggins pasa de Wolves a Warriors por Russell

MINNEAPOLIS (AP) — En un canje de jugadores alta producción ofensiva, los Timberwolves de Minnesota adquirieron el jueves al base D'Angelo Russell de los Warriors de Golden State a cambio del escolta Andrew Wiggins, según una persona con conocimiento de la negociación.

La persona habló con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que el traspaso aún no ha sido avalado por la NBA, a pocas horas del plazo para completar canjes. ESPN fue el primer medio que informó sobre el camio, que también incluye a otros jugadores y selecciones del draft.

Russell estaba en la órbita de Minnesota durante varios meses, un dinámico armador en su quinta campana en la liga tras seleccionado como el número dos global en el draft de 2015.

La primera selección ese año fue el dominicano Karl-Anthony Towns, el actual centro de los Timberwolves y amigo de Russell. La gerencia de Minnesota buscaba afanosamente armar un equipo más completo en torno a Towns.

Minnesota será el cuarto equipo de Russell en la NBA. Jugó previamente con los Lakers y Nets. Promediaba 23,6 puntos por partidos con unos Warriors diezmados por lesiones.

Wiggins fue la primera selección del draft de 2014, pero nunca alcanzar su potencial con los Wolves. El canadiense tiene las virtudes para dominar en el perímetro como un escolta y alero. Promediaba 22,4 puntos esta temporada.