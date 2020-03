Fuentes AP: Fabricantes de autos de EEUU cerrarán fábricas

Dos personas informadas adelantaron que los tres fabricantes de automóviles de Detroit acordaron cerrar todas sus fábricas debido a los temores de los trabajadores sobre el coronavirus. Se espera que los fabricantes den a conocer los detalles del cierre el miércoles más tarde.

El sindicato United Auto Workers ha estado presionando para que las fábricas cierren porque los trabajadores temen contagiarse con el virus. Las personas que hablaron con The Associated Press no quisieron ser identificadas porque no se ha hecho ningún anuncio oficial.