$!Fuentes AP: Saints negocian con Texans para obtener a Ingram

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Los Texans y los Saints trabajaban el miércoles por la noche en los últimos detalles para firmar un acuerdo que enviaría al corredor Mark Ingram a Nueva Orleáns, donde pasó las primeras dos campañas de su carrera, dijeron dos fuentes cercanas a la situación.

Esas personas hablaron con The Associated Press a condición de permanecer anónimas porque no todos los aspectos del convenio se han pactado.

Sin embargo, una de las fuentes aseveró que las conversaciones “tendían” hacia un principio de acuerdo para que Ingram vuelva a Nueva Orleáns.

Ingram ha jugado siete partidos por Houston en esta temporada. Ha realizado 92 acarreos para 294 yardas y una anotación. Acumula siete recepciones para 24 yardas.

El corredor, galardonado con el Trofeo Heisman cuando jugaba en Alabama, fue reclutado en el 28vo turno general del draft por Nueva Orleáns en 2011. Pasó las dos campañas previas con Baltimore, donde tuvo su última temporada de 1.000 yardas como corredor en 2019.

Ingram de 31 años, corrió en dos ocasiones para más de 1.000 yardas en una campaña con los Saints. Estableció su mejor cifra en 2017, con 1.124 yardas y 12 anotaciones.

Aquélla fue la primera temporada en la que Ingram trabajó en conjunto con Alvin Kamara, como una dupla temible de corredores.

La producción de Ingram cayó drásticamente en 2018, su última temporada con contrato en Nueva Orleáns. Se marchó a los Ravens como agente libre después de ello.

Ingram pareció complacido en las redes sociales ante las versiones de que podría regresar.

Kamara publicó un mensaje acerca del posible reencuentro. Ingram respondió mediante un emoji con un rostro sonriente que derramaba una lágrima y una flor de lis, el símbolo asociado con la realeza francesa que aparece en el casco de los Saints.