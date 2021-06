$!Funes Mori y 'Chicharito', las novedades en lista del 'Tri'

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los delanteros Rogelio Funes Mori y Javier Hernández fueron incluidos el viernes en una lista provisional de 60 jugadores que México entregó a la Concacaf para la próxima edición de la Copa de Oro.

Funes Mori, argentino por nacimiento, completó su trámite de naturalización como mexicano el lunes pasado y el miércoles recibió el aval de la FIFA para jugar con otro país, luego de haber disputado un partido amistoso en la selección absoluta argentina.

Funes Mori ayudó al club Monterrey a ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2019. Es el máximo goleador de los Rayados con 121 anotaciones, de momento empatado con el chileno Humberto Suazo.

“Si la pregunta es si me gusta, la respuesta es sí me gusta. Es un jugador que lleva mucho tiempo en México, lo cual no es un dato no menor y lleva muy buenas temporadas con Monterrey con participación destacada más allá de momentos de menor o mejor rendimiento”, dijo el técnico de México, el argentino Gerardo Martino, sobre Funes Mori.

El “Chicharito” Hernández, goleador histórico de la selección azteca, volvió a ser convocado por Martino, quien lo había relegado del equipo mexicano.

Hernández, quien esta temporada ha marcado siete goles con el LA Galaxy de la MLS, no juega un partido con la camiseta del Tri desde septiembre de 2019, cuando participó en una fiesta no autorizada en un hotel de Nueva York junto a otros seleccionados.

Martino había dicho en reiteradas ocasiones que no existía un veto sobre Hernández ni ningún otro jugador, aunque reconoció que la fiesta afectó la confianza que existía entre ambos.

Hernández declaró a media semana que tomaría con calma la inclusión en el listado provisional y que se emocionará con regresar, en caso de que su nombre se mantenga para la lista final.

La inclusión de ambos, aunque sea en una lista provisional, confirma que Martino está preocupado por la falta de gol del equipo nacional, que se ha ido en blanco en dos de sus últimos tres partidos.

Además de ellos dos, Martino llamó al equipo a Santiago Giménez (Cruz Azul) y Roberto de la Rosa (Pachuca), dos jóvenes delanteros que podrían ser el cambio generacional después del Mundial de Qatar.

En los últimos tres partidos del conjunto mexicano, Martino probó como nueves a Henry Martín, Alan Pulido e incluso a Hirving Lozano, quien fue el único que respondió con un par de goles.

Si se queda en la lista definitiva y juega por México, Funes Mori será el primer naturalizado en hacerlo desde Christian “Chaco” Giménez, nacido en Argentina y convocado en 2013 por José Manuel de la Torre para encuentros eliminatorios rumbo al Mundial de Brasil 2014.

México deberá presentar una lista definitiva el 1 de julio.

La Concacaf pide esta lista preliminar como un requisito a todos los países participantes que en caso de alguna lesión puedan llamar a jugadores de reemplazo que hayan sido incluidos en el listado de 60.