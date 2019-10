$!Garth Brooks recibirá Premio Gershwin a la canción popular

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El superastro de la música country Garth Brooks, cuyos éxitos incluyen 'Friends in Low Places', ''The Thunder Rolls' y 'The Dance', recibirá el Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso a la canción popular en marzo.

La Biblioteca del Congreso dijo el miércoles que el músico de 57 años laureado con el premio Grammy es su agasajado más joven hasta la fecha.

Desde que debutó en 1989, Brooks se convirtió en una fuerza musical que ha llevado su energía y sensibilidad a estadios y grandes recintos. Es el artista solista con mayor éxito de ventas en Estados Unidos: más de 148 millones de discos vendidos según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés).

Brooks será homenajeado con un concierto en Washington que se transmitirá en estaciones de PBS la primavera boreal del 2020.