Gasly: 'No me lo creo aún, no tengo palabras para explicarlo'

Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que logró este domingo su primera victoria en Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Italia, manifestó en el legendario circuito de Monza que 'no' se lo cree 'aún' y que no tiene 'palabras para explicar' lo que siente.

Gasly, nacido hace 24 años en Rouen, había sido relegado la temporada pasada de Red Bull, al 'equipo nodriza', Toro Rosso -rebautizado este año Alpha Tauri-, con el que había logrado su primer podio en F1 al acabar segundo el Gran Premio de Brasil, en el que el español Carlos Sainz hizo lo propio acabó tercero. Este domingo ambos mejoraron un puesto su mejor resultado en la categoría reina, con el galo ganando la carrera y el español de McLaren, en segunda posición.

'No me lo puedo creer algún, es increíble que haya ganado. No tengo palabras para describir esto. Este equipo ha hecho tanto por mí que no sé ni cómo agradecérselo', comentó Gasly, que debutó en F1 con Toro Rosso, antes de subir a Red Bull y volver al equipo con el que se estrenó en la categoría reina.

'Este equipo me ha dado mi primera oportunidad en la Fórmula Uno, con este equipo subí por primera al podio y con este equipo he logrado mi primera victoria en F1', dijo el galo, gran amigo de su compatriota el fallecido Anthoine Hubert, homenajeado el pasado fin de semana en Spa-Francorchamps (Bélgica).

'No puedo parar de darles las gracias una y otra vez por todo lo que han hecho', indicó Gasly, que logró la primera victoria para Francia desde que lo hiciese por última vez Olivier Panis en 1996, cuando ganó en Mónaco.

'Eso es algo que yo quería cambiar, pero tengo que reconocer que no esperaba que fuese a suceder con Alpha Tauri; la verdad es que todo esto está siendo muy loco', admitió el galo tras ganar este domingo en Monza.

'Me han pasado tantísimas cosas durante estos pasados dieciocho meses... que no sé ni qué decir', comentó Gasly, cuyo mejor resultado de esta temporada era el séptimo logrado en el Gran Premio de Austria, que repitió más adelante en la primera de la dos carreras disputadas en Silverstone (Inglaterra).

'Todo esto es mucho mejor de lo que me esperaba. El año pasado logré mi primer podio; y hoy he logrado mi primera victoria. Es increíble', opinó el francés de Alpha Tauri después de ganar el Gran Premio de Italia. EFE