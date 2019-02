General de la Fuerza Aérea Venezolana reconoce a Guaidó como presidente

Un general de aviación en actividad anunció el sábado que desconoce al presidente Nicolás Maduro y llamó a las fuerzas armadas a respaldar al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se declaró la semana pasada presidente encargado de Venezuela.

Horas antes del inicio de las protestas convocadas por la oposición para intensificar las presiones contra Maduro, un oficial que se identificó como el general activo Francisco Esteban Yánez Rodríguez, hizo el anuncio a través de las redes sociales.

En breve conversación con The Associated Press el oficial confirmó vía telefónica, desde un número colombiano, la veracidad de su pronunciamiento, y dijo que no dará más declaraciones hasta que lo autorice “el comandante en jefe de la fuerza armada legal que es el presidente Juan Guaidó ”.

Yánez Rodríguez, que según la página de la Aviación se desempeña en la Dirección de Planificación Estratégica de esa fuerza, pidió, en un mensaje que colocó en Youtube, a sus compañeros militares que “no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más”.

Vestido de traje verde oliva, el oficial sostuvo que los militares son “víctimas de infinitas amenazas”, y dijo a sus compañeros de armas que si temen manifestarse es “mejor queden en sus casas”. “El tiempo de la democracia ya llegó”, agregó.

Tras el anuncio, desde la cuenta oficial del comandante general de la Aviación Militar Bolivariana comenzaron los ataques en contra de Yánez Rodríguez, a quien definen como un traidor y corrupto.