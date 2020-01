Ghosn escapó de Japón en vuelos chárter

ANKARA, Turquía (AP) — El exdirector de Nissan Carlos Ghosn escapó de Japón con dirección a Estambul y de ahí a Beirut utilizando aviones fletados, fuga que contó con la ayuda de un empleado de la compañía aérea que falsificó los registros.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que Ghosn simplemente salió caminando de su residencia de Tokio horas antes de escapar del país.

Los detalles sobre el extraño camino hacia la libertad de Ghosn comenzaron a surgir el viernes. El exdirector de Nissan huyó mientras estaba en libertad con una fianza de 14 millones de dólares prácticamente bajo las narices de las autoridades japonesas, y con ello evadió los cargos de irregularidades financieras que conllevan una condena de hasta 15 años de prisión.

El escape del fin de semana ha dejado confundidas y humilladas a las autoridades japonesas, e incluso desencadenó especulaciones de que Ghosn fue sacado de su casa _ que era vigilada las 24 horas del día _ dentro del estuche de un instrumento musical.

Pero el viernes, la televisora pública japonesa NHK TV citó distintas fuentes que reportaron que las imágenes de las cámaras de seguridad lo captaron mientras salía de su casa caminando solo alrededor del mediodía del domingo. También surgieron detalles sobre el trayecto que recorrió en su camino a Líbano, donde vivió su infancia y es considerado una especie de héroe nacional.

La compañía aérea turca MNG Jet indicó que dos de sus aviones fueron utilizados de manera ilegal en el escape de Ghosn, primero trasladándolo de Osaka a Estambul y de ahí a Beirut, adonde llegó el lunes y no se le ha visto desde entonces.

La compañía dijo que uno de sus empleados ya reconoció haber falsificado los registros de vuelo para que el nombre de Ghosn no apareciera en la bitácora, y añadió que actuó “de manera individual” y sin el conocimiento de MNG Jet.

La empresa informó que abrió una investigación después de enterarse de los reportes de prensa de que las aeronaves eran para Ghosn y no para los pasajeros que fueron declarados oficialmente.

“Los dos alquileres aparentemente no estaban relacionados entre sí. El nombre de Ghosn no aparecía en la documentación oficial de ninguno de los vuelos”, dijo la compañía en un comunicado. La empresa no dijo a quién le rentó las aeronaves ni identificó al empleado que, asegura, colaboró en el escape de Ghosn.

Las autoridades libanesas han dicho que Ghosn ingresó al país de forma legal con un pasaporte francés, aunque se le había requerido que entregara sus tres pasaportes a sus abogados de acuerdo a los términos de su libertad bajo fianza. También cuenta con nacionalidad libanesa y brasileña.

La Interpol emitió el jueves una orden de búsqueda para Ghosn, pero Japón no tiene un tratado de extradición con Líbano y es poco probable que sea entregado por las autoridades.

___

Kageyama reportó desde Tokio. Los periodistas de The Associated Press John Leicester en París y Bassem Mroue, AJ Naddaff y Zeina Karam en Beirut contribuyeron a este despacho.